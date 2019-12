Das Ensemble New York Gospel Stars gab im Bühnenhaus sein jährliches Gospelkonzert. Der Funke sprang beim Publikum aber nicht ganz über. Eindrucksvolle, unterschiedliche Stimmen waren zu hören, leise und laute Töne. Und an der Qualität war nichts zu beanstanden. Erstklassig vorgesungen, auch die Licht- und Tontechnik funktionierte tadellos. Aber irgendwie wollte dieses „Gospelgefühl“, der sogenannte „Spirit“, nicht so richtig aufkomme…