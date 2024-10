Alkoholisierte Pedelec-Fahrerin stürzt

Am Sonntag, 27. Oktober 2024, gegen 21.15 Uhr, fuhr eine 58-jährige Frau aus Kevelaer zusammen mit zwei Freunden die Straße Knappheide in Richtung Weeze. Kurz vor dem Steversweg stürzt sie ohne Fremdeinwirkung zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Durch die eingesetzten Kolleginnen und Kollegen konnte Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden, so dass der Pedelec-Fahrerin von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde.