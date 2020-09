Alkoholisierte Kevelaererin verursacht Unfall mit drei Verletzten

Am Freitag kam es um 17:55 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der Gocher Straße (B67) kurz vor dem Gocher Grenzweg in Weeze. Eine 35-jährige Frau aus Kevelaer war mit ihrem Opel in Richtung Goch unterwegs. Hierbei übersah sie den VW eines 52 Jahre alten Gochers, der vor ihr nach links in die Gocher Straße abbiegen wollte und fuhr auf diesen auf. Durch den Zusammenstoß wurde der VW in den Gegenverkehr geschoben, wo er mit dem Chevrolet einer 43-jährigen Gocherin kollidierte. Alle drei Beteiligten wurden dabei verletzt und zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ihre Autos wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B67 zwischenzeitlich für den Verkehr gesperrt werden. Da die Unfallverursacherin alkoholisiert war, wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Zudem stellte sich heraus, dass sie keinen Führerschein hat. Diesbezüglich erwartet sie nun noch ein zusätzliches Strafverfahren.