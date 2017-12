Aufgrund von notwendigen Aufbauarbeiten in der Basilika anlässlich des Besuchs des Bundespräsidenten, die auch die Beichtkapelle mitbetreffen, müssen alle Gottesdienste, die sonst in der Beichtkapelle oder in Sakramentskapelle stattfinden, in der Zeit vom 11.-16.12. in der Kerzenkapelle stattfinden. Dies betrifft die Gottesdienste am Werktag um 8.40 Uhr (Laudes), 9.00 Uhr (Hl. Messe), 12.00 Uhr (Sext), 17.00 Uhr (Rosenkranzgebet) und um 18.30 Uhr (Hl. Messe).

Am Sonntag, dem 17.12., findet die Vorabendmesse um 18.30 Uhr in der Kerzenkapelle und sowohl die Adventsandacht um 15 Uhr als auch die Abendmesse um 18.30 Uhr in der Beichtkapelle statt.

Gesprächs- und Beichtmöglichkeiten sind in dieser Zeit zu den gewohnten Zeiten in der Sakramentskapelle gegeben.