Aktiver Umweltschutz dank heimischer Bäume

Nach den erfolgreichen Baumpflanzaktionen in den vergangenen Jahren stellt die Wallfahrtsstadt Kevelaer auch in diesem Jahr wieder kostenlose Bäume für Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung.

Die Antragstellenden erhalten je einen heimischen Laub- oder Obstbaum zur Pflanzung im eigenen Garten. Ob Felsenbirne, Weißdorn oder verschiedene Obstbäume – es ist für große und kleine Gärten etwas dabei.

Der Umfang der Pflanzaktion ist auf maximal 100 Bäume begrenzt.

Anträge können ab dem 25. September 2024 bis zum 31. Oktober 2024 formlos per E-Mail an umweltschutz@kevelaer.de oder schriftlich unter Angabe von Namen, Anschrift, Telefonnummer, Flurstücknummer und gewünschter Sorte eingereicht werden.

Sollten in diesem Zeitraum mehr als 100 Anträge eingehen, entscheidet die Reihenfolge der Eingänge. Die bestellten Bäume können an einem Wochenende im Dezember 2024 beim Betriebshof samt Pfahl, Strick und Pflanzanleitung abgeholt werden. Der Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Alle, die im vergangenen Jahr bereits einen Antrag gestellt haben und keinen Baum mehr erhalten haben, stehen in diesem Jahr ganz oben auf der Liste und werden zuerst angeschrieben.

Weitere Informationen findet man online unter www.kevelaer.de/baumpflanzaktion.