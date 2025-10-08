Aktiv und gesund durch den Herbst

Die nächsten Veranstaltungen im Rahmen des Kevelaerer Vitalprogramms laden ein, sich eine Auszeit im Herbst aktiv und gesund zu gestalten. Sie bieten eine Gelegenheit, die frische, klare Luft der bunten Jahreszeit zu genießen sowie Körper und Geist in Einklang zu bringen.

Ob beim Radfahren oder beim Nordic Walking in der Natur – diese Angebote sind perfekt, um neue Energie zu tanken und unvergessliche Momente in guter Gesellschaft zu schaffen. Am 11. Oktober 2025 lockt das Vitalprogramm mit einer Gravel-Bike-Tour, gefolgt von einem Nordic-Walking-Kurs am 18. Oktober 2025.

Social Ride und Nordic Walking

Die geführte Gravel-Bike-Tour „Social Ride“ am 11. Oktober 2025 beginnt um 10.30 Uhr und findet in Kooperation mit den „Gravel Riders Kevelaer“ und der „Athletic Area Kevelaer“ statt. Sie bietet Teilnehmenden die Möglichkeit, in einer entspannten Gruppenatmosphäre die Gegend zu erkunden.

Die Fahrt fördert nicht nur die körperliche Fitness, sondern auch das soziale Miteinander. Die teilnehmenden Radfans müssen ihre Gravel-Bikes sowie eine grundlegende Ausstattung selbst mitbringen. Dazu gehören beispielsweise Helm, ein Reparaturset und eine Trinkflasche.

Die angebotene Gruppenfahrt ist so gestaltet, dass alle – ob Anfänger oder erfahrener Radfahrer – in einem angenehmen Tempo mitfahren können. „Hier wird niemand zurückgelassen. Das gemeinsame Erleben steht im Vordergrund“, betont Moira-Lou Kröll, beim Kevelaer Marketing zuständig für den Gesundheitstourismus.

Einen weiteren Höhepunkt im Vitalprogramm verspricht die Nordic-Walking-Tour am 18. Oktober 2025 um 14 Uhr. Diese Form der Bewegung verwandelt einen einfachen Spaziergang in ein ganzheitliches Workout, bei dem sowohl Ausdauer als auch Muskulatur geschult werden.

„Nordic Walking ist eine ideale Möglichkeit, um Körper und Geist in Einklang zu bringen“, hebt Andrea Kirk, Bereichsleitung Tourismus, hervor.

Mit speziellen Walking-Stöcken werden beim Gehen nicht nur die Beine, sondern auch Arme, Schultern und Rücken trainiert, was das Ganzkörpertraining noch effektiver gestaltet. Kräftigungsübungen und praktische Tipps runden das Angebot ab. Eigene Stöcke müssen mitgebracht werden.

Die Angebote bieten eine ideale Plattform, um Bewegung und Gesundheit in den Mittelpunkt zu stellen und gleichzeitig neue Bekanntschaften zu schließen. Die entspannte Atmosphäre und die Möglichkeit, die Natur zu genießen, machen diese Angebote zu einem besonderen Erlebnis. Treffpunkt ist immer die Tourist Information im Solegarten St. Jakob.

Aufgrund der Kooperation mit „Gravel Riders Kevelaer“ und der „Athletic Area Kevelaer“ ist die Gravel-Bike-Tour kostenfrei.

Tickets für das Nordic Walking und alle anderen Veranstaltungen des Vitalprogramms sind im Ticketshop und im Vorverkauf in der Tourist Information im Solegarten St. Jakob erhältlich und kosten 3 Euro pro Person. Kurzentschlossene sind eingeladen, spontan zum Treffpunkt zu kommen.

Wer weitere Informationen wünscht, erhält diese in der Tourist Information im Solegarten, auf der Website www.kevelaer-marketing.de oder telefonisch unter 02832 122-991.