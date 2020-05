Aktiv bleiben für Körper und Geist

Seit fast drei Jahrzehnten ist Christina Schaller in Sachen Gesundheit und Wohlbefinden unterwegs. Die 50-jährige gebürtige Berlinerin verantwortet seit vergangenem Jahr zusammen mit Kerstin Schiefer an der Twistedener Straße 67 die „Lebensart-Kevelaer“ - ein Treffpunkt für Gesundheit und Wohlbefinden. Angeboten werden Rückenfit- bis Yoga-Kurse, sowie Behandlungen und Seminare, die das ganzheitliche Wohlbefinden fördern – wie Massagen, Akkupunktur oder Ernährungskurse, die durch Coaching und Hypnose unterstützt werden. Dabei werden sie von drei Kolleginnen begleitet. Eigentlich sollte es nach Ostern an den Ausbau der Kurse gehen. „Leider machte uns das Coronavirus in diesem Jahr einen Strich durch die Rechnung“, sagt Schaller. Als sie von den Kontaktbeschränkungen erfuhr, sei ihr erster Gedanke gewesen: „Ich muss die Leute irgendwie weiter unterrichten.“ Zunächst drehte sie ein paar kurze Filme, „damit die Leute Zuhause eine kleine Anleitung haben, was sie für Übungen machen können.“ Daraus entstand dann spontan die Idee, über „Zoom“ Online-Kurse anzubieten.