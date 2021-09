Stress und Unzufriedenheit sind ein häufiger Begleiter im Alltag vieler Menschen. Aufgrund vieler weiterer negativer Faktoren, die zu einem seelischen Ungleichgewicht führen können, wird jedes Jahr am 10. Oktober auf die psychische Gesundheit von Erwachsenen, älteren Menschen, Kindern und Jugendlichen aufmerksam gemacht. Das Ziel des Kneippschen Gesundheitskonzeptes ist es, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. Dankbar sein, zu meditieren oder einfach frische Luft zu schnappen können die ersten Schritte sein, um das eigene Wohlbefinden wieder in ein Gleichgewicht zu bringen. „Im Rahmen der Aktionswoche zum ‚Tag der seelischen Gesundheit‘ laden wir Interessierte am Mittwoch, 6. Oktober, um 17 Uhr, und am Sonntag, 10. Oktober, um 10.30 Uhr, ins Forum der Öffentlichen Begegnungsstätte ein“, sagt Verena Rohde, Leiterin der Abteilung „Tourismus & Kultur“.

Ruhe und Wohlbefinden statt Anspannung

Am Mittwoch, 6. Oktober, um 17 Uhr, wird die Klangschalenpraktikerin Thekla Rütten vom Kneippverein Gelderland e.V. im Forum der Öffentlichen Begegnungsstätte Kevelaer ein Klangerlebnis anbieten. Die Teilnehmenden sind eingeladen zu erleben, wie sich nach Anspannung und Aktivität im Alltag mit Hilfe der Klänge Ruhe und Wohlbefinden im Körper ausbreiten können. Eine Matte und / oder eine Decke mit einem kleinen Kissen sind mitzubringen.

Stress reduzieren und Gelassenheit spüren

„Impulse der Achtsamkeit“ in Person von Ruth Plege gibt es schließlich mit ihrem Kurs „Stress senken und Wohlbefinden steigern durch Achtsamkeit“ am Sonntag, 10. Oktober, um 10.30 Uhr. Dort wird es für die Teilnehmenden einen ersten Einblick in das Achtsamkeitstraining geben. Die verschiedenen Übungen sollen dabei helfen, die eigenen Ressourcen zu nutzen und Stress zu reduzieren. Ziel hierbei ist es, langfristig mehr Lebensqualität, mehr Konzentration, Klarheit und Gelassenheit zu spüren. Aufgrund der beschränkten Teilnehmerzahl beider Kurse ist eine Anmeldung erforderlich. Außerdem ist ein Negativ-Test, eine Impfung oder die Genesung vor Ort nachzuweisen.

Die gesamte Aktionswoche rund um den „Tag der seelischen Gesundheit“ wird vom Social-Media-Team der Abteilung „Tourismus & Kultur“ begleitet. „Es lohnt sich also, bei Facebook die Seite ‚Wallfahrtsstadt Kevelaer – Tourismus, Kultur, Wirtschaftsförderung‘ zu besuchen und der Instagram-Seite ‚wallfahrtsstadt.kevelaer‘ zu folgen“, rufen die Organisator*innen auf.