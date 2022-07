Aktionstag im Zeichen der 80er-Jahre

Am 3. Juli 2022 findet ein Aktionstag im Niederrheinischen Museum in Kevelaer statt. Ganz im Zeichen der Ausstellung „Popper, Punker, Popkultur… Willkommen in den 80ern!“ werden von 11 bis 16 Uhr die Türen des Museums für alle offen stehen, die in die aktuelle Sonderausstellung einmal reinschnüffeln wollen. Da auch die Dauerausstellungen besucht werden können, lohnt es sich doppelt, den Termin vorzumerken.

Die 80er-Jahre hatten viel zu bieten und so lässt es sich das Museum nicht nehmen, den Besucherinnen und Besuchern neben kulinarischen Besonderheiten der Zeit auch Spiele zu präsentieren, die in den 1980er- Jahren Trend waren: Wer kennt nicht den Zauberwürfel, Slinky oder zum Beispiel das Gesellschaftsspiel „Das verrückte Labyrinth“?

Im Sinne der Zeit finden Workshops für kleines Geld statt. Ob für Kinder oder Erwachsene, es dürfen Buttons und Aufkleber hergestellt, Glücksflöhe gebastelt sowie Shirts und Jutebeutel bedruckt werden. Natürlich mit Motiven und Sprüchen passend zu Themen der Ausstellung.

Im Laufe des Tages freut sich das Museum, Unterstützung von Marita Billaudelle zu erhalten, die in Kevelaer durch ihr „Tanztheater die Bühnengestalten“ bekannt ist. Auch „Tobias der Zauberer“ darf nicht fehlen. Beide haben wieder kreative Ideen im Programm und werden den Aktionstag bereichern. Weitere Aktionen sind in Planung. Der Verein für Museumsförderung unterstützt das Museumsteam wieder beim Sonderverkauf von Büchern. Neben alten Ausstellungskatalogen finden sich zahlreiche historische Werke auf den Tischen in der Passage.