Aktionen zur Woche für das Leben

Unter dem Motto „Generation Z(ukunft): Gemeinsam. Verschieden. Gut.“ stellt die „Woche für das Leben 2024“, die am Samstag, 13. April, beginnt, die Situation junger Menschen mit Behinderungen und ihre Lebenswirklichkeiten in den Mittelpunkt. Gemeinsam treten die katholische und die evangelische Kirche in Deutschland für eine umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen ein.

Auch im Bistum Münster wird mit Veranstaltungen und Aktionen auf die Woche für das Leben aufmerksam gemacht. In Xanten lädt Weihbischof Rolf Lohmann, Regionalbischof für den Niederrhein und den Kreis Recklinghausen, gemeinsam mit dem protestantischen Superintendenten Thomas Brödenfeld, zu einem ökumenischen Abendgebet ein. Beginn ist am Montag, 15. April, um 19.30 Uhr im St.-Viktor-Dom, im Anschluss an das Gebet besteht die Möglichkeit zum Austausch im Kreuzgang des Domes. Musikalisch wird das Abendgebet begleitet von „Ever Voice“ unter der Leitung von Stephan Billen.

Zu einer ganzen Aktionswoche in Ahlen lädt ein Bündnis verschiedener Institutionen ein, darunter evangelische und katholische Kirchengemeinden, der örtliche Caritasverband, die Familienbildungsstätte und der Sozialdienst katholischer Frauen. Die Woche beginnt mit einem Aktionstag am Samstag, dem 13. April, von 10 bis 13 Uhr auf dem Marienplatz. Neben Infoständen gibt es auch einen Mitmach-Parcours, zum Abschluss wird eine Andacht in der Marienkirche gefeiert. An den weiteren Tagen gibt es zum Beispiel einen Filmabend, eine Podiumsdiskussion zum Thema „Teilhabe von Kindern und Jugendlichen im Kreis Warendorf“ und einen themenbezogenen Gottesdienst.

Die bundesweite Eröffnung der Woche für das Leben wird am Samstag, dem 13. April, mit einem ökumenischen und inklusiven Gottesdienst in der Marien-Kirche des Sankt Vincenzstifts in Aulhausen (Rüdesheim am Rhein) eröffnet. Gefeiert wird dieser vom Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Georg Bätzing, und der amtierenden Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Bischöfin Kirsten Fehrs.

Am Gottesdienst nehmen auch Kirchenpräsident Volker Jung (Evangelische Kirche in Hessen und Nassau) sowie Jugendliche mit und ohne Behinderungen teil, darunter Marie Zilske, die Protagonistin des Vierteilers „Marie will alles – durchstarten mit Down-Syndrom“.

Der Gottesdienst, der um 10.30 Uhr beginnt. wird zusätzlich auf dem YouTube-Kanal der Deutschen Bischofskonferenz im Livestream übertragen.