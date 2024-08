Der Kevelaerer Mittagstreff ist seit Jahren die Anlaufstelle für die Nachmittagsbetreuung von Schülerinnen und Schülern. Aktuell werden 72 Kinder von Klasse 5 bis 10 (Gymnasium und Gesamtschule) dort betreut. Der Mittagstreff ist eine von rund 3.000 Initiativen, die der Drogeriemarkt dm in diesem Sommer im Rahmen der Aktion „Lust an Zukunft!“ fördert.

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer und der Mittagstreff laden dazu ein, vom 25. Juli bis 14. August mit einem virtuellen Herzen unter https://www.lust-an-zukunft.de/initiatives/4705 für den Mittagstreff abzustimmen. Die Abstimmung vor Ort für den Mittagstreff findet im dm-Markt, Lindenstraße 63, in 47623 Kevelaer statt.

Jeder dm-Markt hat zwei Initiativen ausgewählt, für die abgestimmt werden kann. Nach dem Abstimmungszeitraum werden die digital und im dm-Markt abgegebenen Stimmen addiert. In jedem dm-Markt erhält das Projekt mit den meisten Stimmen jeweils eine Spendensumme in Höhe von 600 Euro und das zweitplatzierte 400 Euro.

„Falls wir gewinnen, möchten unsere Kinder gerne in einen Freizeitpark fahren. Außerdem wünschen sie sich Sitzgelegenheiten und Spielmöglichkeiten für den Außenbereich“, berichtet Holger van Elten, Leiter des Mittagstreffs in Kevelaer, über die Wünsche der Kinder.

Für die Aktion hat der Kevelaerer Mittagstreff ein Vorstellungsvideo mit Eindrücken aus dem Alltag im Mittagtreff erstellt. Das Video ist auf der städtischen Website zu finden: https://www.kevelaer.de/bildung-soziales/schulen/mittagstreff/.

„Lust an Zukunft“

Es sind lokale Initiativen, die sich in ihrem direkten Umfeld für eine lebenswerte und weltoffene Gesellschaft einsetzen. Unter dem Motto „Lust an Zukunft“ möchte dm-drogerie markt Raum für Projekte schaffen, die uns bewegen. dm möchte Vereine, Organisationen und Initiativen unterstützen, die anpacken, Menschen, die zuversichtlich gestimmt sind und Veränderung in die Welt tragen.