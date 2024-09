Airport Weeze im Sommer 2024

Mehr als 1.000 Abflüge und 375.000 Gäste! Das ist die sehr positive Bilanz bei den Fluggast- und Passagierzahlen am Airport Weeze nach den NRW-Sommerferien 2024. Das sind über 25% mehr Gäste und über 20% mehr Flüge als in den Sommerferien Nordrhein- Westfalens im letzten Jahr 2023.

„Wir freuen uns, dass der Airport Weeze so beliebt ist und stets mehr Passagiere unseren Flughafen am Niederrhein nutzen, um in den Urlaub zu fliegen oder Freunde und Verwandte zu besuchen. Als Airport für die Region und darüber hinaus, werden wir unser Produktportfolio gemeinsam mit unseren Partnern bei den Fluggesellschaften weiter ausbauen, um unseren Flugplan um neue und spannenden Ziele ergänzen zu können“, sagt Dr. Sebastian Papst, CEO des Airports und ergänzt: „Der Sommerflugbetrieb ist für uns mit dem NRW-Ferienende noch nicht abgeschlossen. Wir begrüßen weiterhin Reisende aus anderen Bundesländern und denjenigen Regionen der Niederlande, deren Sommerferien erst im September enden.“

Nächste Reisewelle

Die nächste große Reisewelle erwartet der Airport Weeze zu Beginn der Nordrhein-Westfälischen Herbstferien, die am 14. Oktober beginnen. Am 26. Oktober starten zudem die „Herfstvakantie“ in den Niederlanden.

In Kürze

Während der nordrhein-westfälischen Sommerferien 2024 begrüßte der Airport Weeze 375.000 Gäste. Vom Airport Weeze aus wurden 44 Ziele angeflogen. Die Top Destinationen 2024 waren: Palma (Spanien), Girona (Spanien) und Zadar (Kroatien).

Im Vergleich dazu das vergangene Jahr 2023. Insgesamt hatte der Airport während der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen 2023 300.000 Passagiere. Vom Airport aus wurden 38 Ziele angeflogen. Die Top Destinationen 2023 waren: Palma (Spanien), Alicante (Spanien) und Malaga (Spanien).