Airport Weeze feiert vier neue Strecken

Mit Beginn des Sommerflugplans 2025 wurden am Montag, 31.03.2025, die vier neubedienten Strecken der Ryanair gefeiert und mit einem traditionellen Wassersalut der Flughafen-Feuerwehr der erste Flug nach Crotone in Kalabrien / Italien am Airport Weeze verabschiedet.

Im Beisein von Medienvertretern schnitten Marcel Meyer, Head of Communications DACH der Ryanair und Dr. Sebastian Papst, CEO der Flughafen Niederrhein GmbH die „Erstflug-Torte“ an, um anschließend die Besatzung des Fluges zu begrüßen.

Es sind diese neuen Zielgebiete, die in diesem Sommer mit Ryanair je zweimal wöchentlich erreichbar sind:

• Crotone in Kalabrien/ Italien

• Olsztyn/Masuren / Polen

• Paphos/ Zypern und

• Sarajevo/ Bosnien und Herzegowina.

Marcel Pouchain Meyer, Head of Communications Ryanair sagt:

„Wir freuen uns, unser Streckenportfolio am Airport Weeze um vier neue Destinationen in diesem Sommer erweitern zu können. Das unterstreicht unser Engagement und die langfristige Planung, uns auch weiter am Flughafen Niederrhein zu engagieren sowie das Streckennetz noch zu erweitern.“

Dr. Sebastian Papst ergänzt:

„Die vier neuen Strecken und die damit verbundene Stationierung eines siebten Flugzeuges am Airport Weeze, bestätigt die Attraktivität unseres Flughafens bei Airlines, Reiseveranstaltern und Fluggästen. In einem herausfordernden Marktumfeld zeigt das Passagierwachstum die infrastrukturelle Bedeutung für die gesamte Region Niederrhein und darüber hinaus.“

Wachstum und neue Ziele

Im Sommer 2025 erwartet der Flughafen ein starkes Wachstum im Flugverkehr. Die erwartete Passagierzahl wächst um 9,4 % auf 1.59 Mio. Passagiere (in/out).

Die Top-Destinationen Sommer 2025:

Palma de Mallorca (PMI) bleibt mit 470 Abflügen die unangefochtene Nummer eins. Girona (GRO) und Alicante (ALC) folgen mit 337 bzw. 253 Abflügen. Auch Málaga (AGP), Zadar (ZAD), Edinburgh (EDI) und Tanger (TNG) sind stark nachgefragt.

Insgesamt werden 43 Ryanair-Strecken angeboten, ergänzt durch drei weitere Ziele von Sky Express und Freebird.