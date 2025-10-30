Änderung beim Kartenvorverkauf des VFR

Für die Sitzung für Jung und Alt (von vielen Kevelaerern weiterhin ,Seniorensitzung‘ genannt) und für die Kindersitzung hatte der VFR bereits vor einigen Jahren den Kartenvorverkauf erfolgreich an den Bürgerservice bzw. an die Tourist Information abgegeben.

Session 2025/2026

Der Aufwand für den VFR den Kartenvorverkauf selbst in die Hand zu nehmen war und ist einfach sehr hoch. Daher hat sich der Vorstand des VFR dazu entschlossen, den Kartenvorverkauf ab der kommenden Session 2025/2026 komplett für alle drei Sitzungen (Sitzung für Jung und Alt, große Kappensitzung und die Kindersitzung) an die Stadt Kevelaer zu übertragen.

Der Kartenvorverkauf soll künftig für alle drei Sitzungen immer am 11.11. starten. Das heißt, bereits am 11.11.2025 können die Karten für die Sitzungen am 06.02.2026 (Sitzung für Jung und Alt), 07.02.2026 (Große Kappensitzung) und 08.02.2026 (Kindersitzung) über die Stadt Kevelaer bezogen werden.

Die Eintrittspreise sind weiter günstig und wurden trotz hoher Kosten nicht angehoben (Sitzung für Jung und Alt: 10 €; große Kappensitzung: Sitzplatz: 16 €, Stehplatz: 13 €; Kindersitzung: 6 €).

Natürlich steht der VFR für weitere Rückfragen gerne zur Verfügung (gerne per Mail an: sitzungen@vfrblaugoldkevelaer.de).

Folgende Möglichkeiten bieten sich zum Erwerb der Eintrittskarten: Bei der Tourist Information im Solegarten, Twistedener Str. 140, 47623 Kevelaer (Tel. 02832-122-991) oder an der Kultur-Kasse im Konzert- und Bühnenhaus, Bury St. Edmunds-Str. 5, 47623 Kevelaer (Tel. 02832-122-800).

Buchung über den Ticketshop der Stadt Kevelaer im Internet: www.kevelaer-marketing.de unter dem Punkt „Events“ auf den Reiter Ticketshop.