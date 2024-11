Adventszeit in Kevelaer

Kevelaer hält in der Adventszeit zahlreiche spannende Angebote und Veranstaltungen bereit.

Ein Besuch in der Wallfahrtsstadt lohnt sich vor Weihnachten besonders, denn neben dem traditionellen „Krippenmarkt“ und dem „Zauberhaften Kevelaer“ mit Sonntags-Shopping haben auch die Ortschaften mit gemütlichen kleinen Weihnachtsmärkten einiges zu bieten.

Die adventlichen Stadtführungen lassen Interessierte Kevelaer aus neuer Perspektive kennenlernen und Wissenswertes erfahren.

Inspirationen für das passende Weihnachtsgeschenk liefert das Kevelaer Marketing auch, ob exklusives Geschenkpaket oder kulturelles Abo.

Die traditionelle Kinderaktion „Briefe ans Christkind“ rundet das vielfältige adventliche Angebot ab.

„Krippenmarkt“

In Kevelaer gehört der „Kevelaerer Krippenmarkt“ seit Jahren fest zur Vorweihnachtszeit.

Dank der Unterstützung der Volksbank an der Niers erstreckt sich der Markt zwischen dem 29. November und 22. Dezember 2024 über den Kapellen- bis hin zum Luxemburger Platz und dem wettergeschützten Forum Pax Christi und bietet eine einmalige Gelegenheit, Kunsthandwerk, Kulinarik und weihnachtliche Traditionen zu genießen (das KB berichtete).

Dank der Sparkasse Rhein-Maas gibt es in diesem Jahr erstmalig einen beleuchteten Foto-Point in Form eines Engels, der sich für tolle Schnappschüsse und Erinnerungsfotos eignet.

Der „Krippenmarkt“ bietet nicht nur wunderschöne Waren, sondern auch ein umfangreiches Rahmenprogramm.

Öffnungszeiten des Krippenmarktes: Montag bis Donnerstag 13 bis 19 Uhr, Freitag und Samstag 11 bis 20 Uhr, Sonntag 11 bis 19 Uhr. Die Gastronomie hat immer eine Stunde länger geöffnet. Der Eintritt zum Markt ist frei.

„Zauberhaften Kevelaer“

Am 8. Dezember 2024 wird es magisch. Das Event „Zauberhaftes Kevelaer“ taucht die Stadt von 12 bis 18 Uhr in eine Welt aus Magie und mystischen Wesen.

Wundersame bunte und große Geschöpfe streifen durch die Straßen und Zauberer verblüffen das Publikum an jeder Ecke mit ihrer Magie.

In der Museumsschule des „Niederrheinischen Museums“ können sich Besucher von jung bis alt zwischen 12 und 16 Uhr in einem märchenhaften Workshop Zauberstäbe, Feenflügel, Drachenhelme, Königskronen und Fantasy-Masken basteln, um selbst ein Teil der fantastischen Welt des „Zauberhaften Kevelaers“ zu werden.

Darüber hinaus lädt das Sonntags-Shopping zwischen 13 und 18 Uhr zum Bummeln und Weihnachtsshoppen ein.

Märkte in den Ortschaften

Die Weihnachtsmärkte in den Kevelaerer Ortschaften – klein und urig mit viel Flair und eigenen Namen, laden mit abwechslungsreichen Angeboten und in liebevoller Handarbeit hergestellten Artikeln und weihnachtlichen Leckereien zu tollen Adventsspaziergängen ein.

Unter dem Motto „Wetten schmückt den Weihnachtsbaum“ lädt am Samstag, 30. November 2024, ab 15 Uhr, die St. Petrus-Bruderschaft in Zusammenarbeit mit verschiedenen Wettener Vereinen auf den Friedensplatz in Wetten ein.

Kinder schmücken hier den großen Weihnachtsbaum mit Gebasteltem.

Kulinarisch können sich die Besucher auf Glühwein, Kinderpunsch, Kuchen, Crêpes, Champignons aus der Pfanne und Grillwürstchen freuen.

Außerdem wird es Pferdekutschfahrten, eine Eisenbahn für Kinder sowie Weihnachtsmusik vom Musikverein und einen DJ geben. Der Netto-Erlös der Aktion wird an „Kultur für Wettener Kinder“ gespendet.

Beim „Adventsmarkt Winnekendonk“ liegt der Fokus auf heimischen und nachhaltigen Produkten, Unikaten und Selbstgemachtem, Deko-Artikeln aus Keramik, Glas, Holz, Edelrost und Beton, weihnachtlicher Floristik sowie Näh- und Häkelarbeiten.

Mit Reibekuchen, Grünkohl, Grillwurst, Cafeteria mit Selbstgebackenem und Glühwein versorgt der Veranstalter „Heimatverein Ons Derp Winnekendonk“ die Besucher kulinarisch.

Auf dem Alten Markt findet der traditionelle Adventsmarkt am Samstag, 30. November von 16 bis 21 Uhr und Sonntag, 1. Dezember 2024 von 11 bis 18 Uhr statt.

Lust auf einmalige und urige Atmosphäre vor toller Kulisse, unterhaltsames Bühnenprogramm und 20 Aussteller mit handwerklichen und weihnachtlichen Waren?

Der „Burgzauber Kervenheim“ bietet unter anderem Artikel aus Holz und Filz, Schmuck, Weihnachtskränze, handgefertigte Seifen sowie Ton- und Betonskulpturen an.

Außerdem warten Leckereien vom Grill, Reibekuchen, Schmörkes, Waffeln, Honigmet und Glühwein auf hungrige Besucher.

Der Burghof der Burg Kervenheim ist dank dem „Dorfmarketingverein WIR für Kervenheim e. V.“ in Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirche am Samstag, 7. Dezember ab 11 Uhr und Sonntag, 8. Dezember 2024 ab 11 Uhr für Besucher geöffnet.

Adventliche Stadtführungen

Der Winter ist da und die gemütliche Adventszeit beginnt – passend dazu erwartet alle Kevelaer-Begeisterte ein winterliches Programm, beispielsweise Stadtführungen, Orgelführung oder Familienprogramm.

Das Gästeführungs-Team hat viel Wissenswertes zu erzählen und zeigt allen Interessierten mit Herzblut und Begeisterung die schöne Wallfahrtsstadt Kevelaer.

Hier kann jeder Neues entdecken, spannenden Geschichten lauschen und die verschiedenen Facetten der Stadt auf sich wirken lassen.

Am 23. November 2024 um 17.30 Uhr können Interessierte bei der Stadtführung im Dunkeln „Kevelaer bei Nacht entdecken“ die Wallfahrtsstadt mal anders erleben und abends auf Erkundungstour gehen.

Bei der weihnachtlichen Führung für die ganze Familie „Advent, Advent …“, die am 14. Dezember 2024 um 14.30 Uhr stattfindet, werden Kinderaugen strahlen durch die kleinen Geschichten und Erzählungen zur Adventszeit.

Die adventliche Führung „Es weihnachtet in Kevelaer“ am 21. Dezember 2024 ab 14.30 Uhr bietet einen Rundgang durch das weihnachtliche Kevelaer für die ganze Familie an.

Treffpunkt bei allen drei Einzelgastführungen ist vor dem Priesterhaus.

Die beliebte Orgelführung in der Marienbasilika unter dem Titel „Die Königin der Instrumente“ am 11. Januar 2025 um 14 Uhr präsentiert die große Seifert-Orgel in neuem Glanz. Ein musikalisches Erlebnis und ein wahrer Klanggenuss. Treffpunkt ist am Kapellenplatz.

Tickets für die Gästeführung sind im Vorverkauf im Web-Shop, in der Tourist Information im Erdgeschoss des Rathauses oder im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob erhältlich und kosten 6 Euro pro Person.

Kinder bis 5 Jahre sind frei, Kinder und Jugendliche von 6 bis 16 Jahren zahlen 3 Euro. Der Familienpreis beträgt 15 Euro. Kurzentschlossene können auch spontan zum Treffpunkt kommen und sich vor Ort für die Führung anmelden.

Wer weitere Informationen wünscht, erhält diese in den Vorverkaufsstellen, auf der Website www.kevelaer-marketing.de oder telefonisch unter 02832 122-991 und -992.

Geschenkideen Merchandise

Ob Windlicht, Weihnachtskugel oder Keks-Ausstecher – die weihnachtlichen Kevelaer-Artikel eignen sich perfekt als Geschenk oder um das eigene Zuhause in festlichem Glanz erstrahlen zu lassen.

Zusätzlich sind Geschenkpakete mit weiteren Kevelaer-Artikeln erhältlich. Alle Produkte sind online im Webshop unter www.kevelaer-marketing.de, in der Tourist Information im Rathaus oder im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob erhältlich.

Weihnachtliche Geschenkpakete:

1. Geschenkpaket „Besinnliche Auszeit“: Tasse, Tee und Windlicht 19,80 Euro (statt 22,80 Euro).

2. Geschenkpaket „Weihnachtskugeln“: 2er-Set Weihnachtskugeln 9 Euro (statt 10 Euro), 3er-Set Weihnachtskugeln 13,50 Euro (statt 15 Euro).

3. Geschenkpaket „Keksausstecher“: 3er-Set Keksausstecher 14,90 Euro (statt 16,50 Euro), 4er-Set Keksausstecher 19,90 Euro (statt 22 Euro).

Kultur verschenken

Das „Lametta-Abo“ umfasst alle vier Theaterstücke nach Weihnachten in drei Kategorien zum Preis von 33,45 und 55 Euro und ist in der Tourist Information und im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob erhältlich. Das Abo kann auch telefonisch unter 02832 122-151 oder per E-Mail an kultur@kevelaer.de bestellt werden.

Enthaltene Theaterstücke:

27. Januar 2025: Wald; 11. März 2025: Der Tag, an dem der Papst gekidnappt wurde; 9. April 2025: Fettes Schwein; 14. Mai 2025: Zweikampfhasen.

„Briefe ans Christkind“

Seit vielen Jahren gehört die Aktion „Briefe an das Christkind“ zum vorweihnachtlichen Programm der Wallfahrtsstadt Kevelaer.

Kinder aus nah und fern haben die Möglichkeit, ihre Wünsche, Träume und liebevollen Botschaften an das Christkind zu schicken.

Ab dem 29. November 2024 stehen vor der Tourist Information am Peter-Plümpe-Platz und in der „Weihnachtswerkstatt“ auf dem Krippenmarkt im Forum Pax Christi wieder die roten Briefkästen bereit, die darauf warten, mit liebevoll gestalteten Briefen von Kindern gefüllt zu werden.

Jeder Brief, der bis zum 22. Dezember 2024 dort eingeworfen wird, erhält eine persönliche Antwort vom Christkind. Zudem können die Wunschzettel auch per Post an das Christkind im Rathaus, Peter-Plümpe-Platz 12 in 47623 Kevelaer, gesandt werden.

Um sicherzustellen, dass jedes Kind eine Antwort auf seinen Brief erhält, bittet das Christkind darum, den Vor- und Nachnamen sowie die vollständige Adresse leserlich anzugeben. Nur so erreicht jeder Antwortbrief sein Ziel.