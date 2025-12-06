Adventszauber in Kevelaer

Wenn die Lichter funkeln, festliche Musik erklingt und der Duft von gebrannten Mandeln durch die Straßen zieht, wird die Adventszeit in Kevelaer auf besondere Weise lebendig. In diesem Jahr bieten drei thematisch abgestimmte Gästeführungen die Möglichkeit, die besondere Atmosphäre der Wallfahrtsstadt während der Weihnachtszeit zu entdecken. Diese Führungen werden vom erfahrenen Gästeführer-Team begleitet und sind für unterschiedliche Zielgruppen gestaltet, sodass jeder seinen eigenen Blick auf das weihnachtliche Kevelaer werfen kann.

Familienführung „Advent, Advent …”

Die erste adventliche Führung findet am 13. Dezember 2025 um 14.30 Uhr statt und beginnt vor dem Priesterhaus. In der festlich geschmückten Innenstadt erzählt ein Gästeführer Geschichten und Bräuche aus vergangenen Zeiten und liefert Antworten auf spannende Fragen: Welche Rolle spielt das Licht? Wie können Kinder dem Christkind schreiben? Und wer brachte eigentlich den ersten Weihnachtsbaum nach Kevelaer? Im Anschluss besteht die Möglichkeit, das Krippenspiel um 15.45 Uhr auf dem „Krippenmarkt“ zu besuchen – ein besinnlicher Abschluss inmitten des weihnachtlichen Trubels.

Gästeführung „Es weihnachtet in Kevelaer“

Weiter geht es am Samstag, den 20. Dezember 2025, um 14.30 Uhr. Der adventliche Rundgang „Es weihnachtet in Kevelaer“ beginnt ebenfalls am Priesterhaus und führt durch die Kevelaerer Innenstadt. Hier erfahren die Teilnehmenden allerlei Wissenswertes über lokale Weihnachtsbräuche und die Geschichte des Festes in der Wallfahrtsstadt. Die Führung endet pünktlich zum Krippenspiel um 15.45 Uhr auf dem „Kevelaerer Krippenmarkt“ – ein Moment zum Innehalten und Genießen.

Familienführung „Kevelaers Krippen entdecken“

„Die Adventszeit in Kevelaer ist die schönste Zeit des Jahres. Unsere Gästeführungen bieten eine hervorragende Gelegenheit, die festliche Atmosphäre und die besonderen Traditionen unserer Stadt zu erleben“, freut sich Daniela Cox, Wirtschaftsförderin und Leiterin vom Kevelaer Marketing. Aber auch „zwischen den Jahren“ lohnt sich ein Blick auf Kevelaers zahlreiche Krippen. Die Familienführung am 28. Dezember 2025 beginnt um 14 Uhr am Priesterhaus und führt durch verschiedene Kapellen und Kirchen der Stadt. Dabei werden gemeinsam zahlreiche Krippen betrachtet: kunstvolle Darstellungen, außergewöhnliche Figuren und symbolträchtige Details gibt es hier zu entdecken.

Ob Elefant, schwarzes Schaf oder Engel – jede Krippe erzählt ihre eigene Geschichte und lädt zum Staunen ein.

Tickets

Tickets für alle Führungen sind im Vorverkauf im Ticketshop oder in der Tourist Information im Solegarten St. Jakob erhältlich und kosten 6 Euro pro Person. Kinder bis 5 Jahre nehmen kostenfrei teil, Kinder und Jugendliche von 6 bis 16 Jahren zahlen 3 Euro. Der Familienpreis beträgt 15 Euro. Kurzentschlossene können sich auch vor Ort anmelden. Weitere Informationen sind auf der Website www.kevelaer-marketing.de, in der Tourist Information oder telefonisch unter 02832 122-991 erhältlich.