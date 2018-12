Am kommenden 2. Adventswochenende öffnet das Café am Schafstall in Twisteden erneut seine Pforten zum Adventsmarkt. Hier kann dann am Samstag, 8. Dezember, in der Zeit von 14 bis 19 Uhr, und am Sonntag, von 11 bis 18 Uhr, in urgemütlicher Atmosphäre gestöbert und gestaunt werden.