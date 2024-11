Adventskalenderworkshop im Museum Kevelaer

Jedes Jahr im November kommt in der Museumsschule des Niederrheinischen Museums in Kevelaer wieder der Glitzer zum Einsatz.

Denn dann werden im Kinderworkshop „Bald, bald, bald…“ von den Teilnehmenden bunte Adventskalender gestaltet. Ob klassisch oder ausgefallen, ob bemalt oder beklebt, mit Liebe und Vorfreude gehört das Kalenderbasteln zu den festen Traditionen im Museum.

Auch in diesem Jahr finden wieder zwei Adventskalender-Workshops für Kinder ab sechs Jahren zu einer Teilnahmegebühr von 8,50 Euro pro Person statt: am 16. November und am 23. November 2024 jeweils von 11 bis 13.30 Uhr.

Anmeldungen nimmt das Museumsteam vorher gerne telefonisch unter 02832 95 41 20 oder als E-Mail an info@niederrheinisches-museum-kevelaer.de entgegen.