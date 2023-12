Trendig und traditionell in heimeliger Atmosphäre Adventsausstellung bei „ Flora Design “

/ von Hildegard van Lier

Gespanntes warten auf die Pfefferkuchen-Schweinchen aus Bullerbü: Schauspieler Marco Cavalieri las den Kindern bei der Adventsausstellung Geschichten vor. Foto: Hvl

Im Kamin loderte ein knisterndes Feuer. Kuschelige Wärme breitete sich im Raum aus. Auf dem Sofa hatten sich einige Kinder einen bequemen Platz gesucht und warteten mit leuchtenden Augen darauf, dass es endlich losging. „Gleich wird eine Geschichte vorgelesen“, verkündeten sie mit hochroten Wangen. Erwachsene hatten es sich mit Kaffee, Kuchen und Eierpunsch gemütlich gemacht. Erzählt wurde die Geschichte von Lasse und Bosse aus Bullerbü, aus der Feder von Astrid Lindgren. „Erst wenn Pfefferkuchen-Schweinchen gebacken werden, dann ist Weihnachten“, las Marco Cavalieri, deutsch-italienischer Weihnachtsgeschichtenerzähler, vor.

Diana Valks-van Adrichem hatte am vergangenen Wochenende zur Adventsausstellung bei „Flora Design“ mit zusätzlichem Programm eingeladen. „Es dürfte wohl für jeden etwas dabei sein“, versprach die kreative Floristin schon im Vorfeld. Und da hatte sie tatsächlich nicht zu viel versprochen. Highlights wie die Band „Recall“ am Samstagabend, eine Jazz Combo am Sonntag und besagter Geschichten- und Märchenerzähler sorgten für zusätzliche adventliche Unterhaltung. Zwischendurch oder während dessen konnten die Besucherinnen und Besucher in aller Ruhe schauen, staunen, schnuppern und dabei schon mal das eine oder andere Weihnachtsgeschenk für die Lieben erwerben.

Angeboten wurden trendige und traditionelle liebevoll handgefertigte Adventsgestecke in fast allen Formen und Farben, ebenso Krippen fürs Fest, ausgefallene und unterschiedlichste Schmuckstücke, warmes und molliges aus Wolle und Filz, bunte und bildreiche Kunst aus Papier, Holz, Beton und Metall.

Für das leibliche Wohlergehen wurde ebenfalls …