Für die politische Kultur in Kevelaer spricht, dass sich Menschen auch nach den Wahlen respektvoll begegnen – so geschah es auch im Haupt- und Finanzausschuss, der ersten politischen Gremiensitzung nach der Kommunalwahl. Denn die Redner der Parteien gratulierten jeweils dem Amtsinhaber Dominik Pichler zu dessen Wiederwahl, ließen aber auch den Herausforderer Mario Maaßen für dessen Auftreten nicht außen vor. Auf der politischen Agenda standen unter anderem der erweiterte Zuschuss für die Schießsportanlagen-Erweiterung beim deutschen Meister SSG Kevelaer, die Frage nach der Energiekostenbeteiligung der Sportvereine und eine Entlastung bei den Betriebskosten für Union Kervenheim und Viktoria Winnekendonk. Außerdem war der Zuschussantrag für den Advents- und Krippenmarkt in Höhe von 10.000 Euro ein Thema.