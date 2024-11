Adventlicher Burgzauber in Kervenheim

Den Duft von gebrannten Mandeln und Glühwein kann man schon auf der Schloßstraße riechen. Es riecht nach Weihnachten.

Am Samstag, 7. Dezember, beginnt der sechste „Burgzauber“ auf dem Hof und in der Burg Kervenheim.

Organisiert wird dieser ganz besondere Weihnachtsmarkt vom Dorfmarketing Verein „WIR für Kervenheim e. V.“ in enger Kooperation mit der evangelischen Kirchengemeinde Kervenheim.

An zwei Tagen werden auf dem einmalig schönen und romantischen Burghof rund 30 Handwerker und Künstler ihre Waren präsentieren. Auch hinter den meterdicken Mauern der fast 800 Jahre alten Burg und ganz unten im teilrestaurierten Gewölbekeller bieten einige Kreative ihre Kunstwerke an. Diese ganz besondere Kulisse und Atmosphäre findet man im weiten Umkreis nicht.

„Auch in diesem Jahr wollen wir uns wieder ganz bewusst von anderen kommerziellen Veranstaltungen abheben“, so der Veranstalter: „Nach wie vor legen wir besonderen Wert auf ausschließlich handwerkliche und weihnachtliche Erzeugnisse.“

Und genau das macht die besondere Faszination des Burgzaubers in Kervenheim aus. Angeboten werden u. a. Produkte aus Wolle, Holz, Filz und Wachs, Schmuck, Kinderspielzeug, Metall und Betonkunst, Ton- und Bronzefiguren, Traumfänger, Rostobjekte, Kunstkarten und vieles mehr.

Der Weihnachtsmann hat an beiden Tagen sein Kommen zugesagt und wird sicher auch kleine Geschenke für die Kinder mitbringen.

Zur Stärkung der Gäste werden neben Leckereien vom Grill auch Reibekuchen, Schmörkes, Waffeln und Honigmet angeboten. Auch die Baristas aus Düsseldorf sind wieder dabei und werden wieder ganz besondere Kaffeespezialitäten anbieten. Natürlich sind auch Glühwein und Kinderpunsch im Angebot.

„Wie in jedem Jahr bieten wir unseren Gästen an beiden Tagen ein vielfältiges und sehr abwechslungsreiches Musikprogramm“, sagt Mitorganisator Hans-Bernd Wessels.

Traditionsgemäß eröffnen am Samstag um 11.30 Uhr die Kervenheimer-Kindergartenkinder, unterstützt von Karl Timmermann. Um 12.30 Uhr präsentiert Timmermann dann sein Soloprogramm, u. a. mit seinen eigenen und bekannten Liedern.

Ab ca. 13.30 Uhr geht es weiter mit den Carol Singers. In wunderschönen historischen Kostümen singt der Theaterchor Niederrhein traditionelle Weihnachtslieder und bringt damit eine ganz besondere und magische Stimmung auf den Burghof.

Mit Einbruch der Dunkelheit beginnt um 16.30 Uhr der Auftritt von „Teneja“. Mit der Kraft ihrer Stimme und ihrem virtuosen Gitarrenspiel zieht die Sängerin aus Solingen die Zuhörer in ihren Bann. Ihre Premiere auf der Burg hatte Teneja bei der Landpartie im Sommer und konnte schon dort die Zuhörer begeistern. Teneja macht nicht nur Musik, sie lebt sie. Und das sehr virtuos und mit großer Kraft, Spielfreude und Leidenschaft.

Am Sonntag eröffnet die Weezer Sängerin Chrisi Maas um 12 Uhr das Musikprogramm. Sie ist in Kervenheim gut bekannt, denn sie war bisher bei jedem Burgzauber dabei und hat mit ihrer zarten, aber auch kraftvollen Stimme die Gäste begeistert.

Um 15 Uhr gehts mit „Music4Sax“ weiter. Auch diese Weezer Musiker waren bisher bei jedem Burgzauber dabei. Die vier Saxofonisten aus Weeze spielen professionell und beschwingt zur Adventszeit passende Lieder.

Den Abschluss des Musikprogramms bestreit um 16.30 Uhr „The Brass-Band“. In dieser Formation spielen Bläser und Drummer aus Uedem und Kervenheim. Die Gruppe konnte schon bei ihrem Auftritt beim vorigen Burgzauber die Gäste begeistern.

Wenn es Abend wird, werden Kerzen, Feuerkörbe, Feuertonnen und Lichterketten den historischen Burghof in ein adventliches und funkelndes Lichtermeer verzaubern.

Diese ganz besondere stimmungsvolle und urige Atmosphäre, so die Veranstalter, gibt es nur beim Burgzauber in Kervenheim und das habe diesen besonderen Weihnachtsmarkt in den letzten Jahren zu einem Besuchermagneten gemacht.

Das schwere große Burgtor öffnet sich am Samstag, 7. und am Sonntag, 8. Dezember jeweils um 11 Uhr.

Die Organisatoren weisen darauf hin, dass der Schulhof an der Wallstraße an diesem Wochenende als Parkplatz benutzt werden kann. Die Schranke ist offen.