Adventliche Stadtführung

Alle Jahre wieder steigt die Vorfreude auf die Adventszeit – eine Zeit voller besinnlicher Momente und liebgewonnener Traditionen.

Vom Adventskranz über festlich geschmückte Bäume bis hin zu duftenden Plätzchen – viele Bräuche, die durch diese Wochen begleiten, haben eine lange Geschichte, die sich über Jahrhunderte erstreckt.

Besonders in der Kindheit war diese Zeit von magischen Momenten geprägt: das erste Türchen am Adventskalender öffnen, Kerzen am Kranz entzünden und die unvergessliche Vorfreude auf Heiligabend. Doch woher stammen diese schönen Traditionen, die bis heute Jung und Alt verzaubern?

Erzählungen und Geschichten lauschen

Welche Besonderheiten bietet Kevelaer zur Adventszeit?

Was lässt Kinderaugen heller strahlen, als die besonderen Lichter zur Weihnachtszeit und die festlich geschmückten Schaufenster?

Während der Führung „Advent, Advent …“ lauschen die Teilnehmenden Geschichten, Erzählungen und Überlieferungen aus vergangenen Tagen.

„Das Gästeführungs-Team hat in der schönsten Zeit des Jahres viel zu berichten und beantwortet gerne die Fragen aller Interessierten“, berichtet Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketing.

Die Führung beginnt am 14. Dezember 2024 um 14.30 Uhr am Priesterhaus. Der Rundgang endet auf dem „Krippenmarkt“, wo um 15.45 Uhr das traditionelle Krippenspiel im Forum Pax Christi beginnt.

Tickets für die Gästeführung sind im Vorverkauf im Web-Shop, in der Tourist Information im Erdgeschoss des Rathauses oder im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob erhältlich und kosten 6 Euro pro Person. Kinder bis 5 Jahre sind frei, Kinder und Jugendliche von 6 bis 16 Jahren zahlen 3 Euro. Der Familienpreis beträgt 15 Euro.

Kurzentschlossene können auch spontan zum Treffpunkt kommen und sich vor Ort für die Führung anmelden. Wer weitere Informationen wünscht, erhält diese in den Vorverkaufsstellen, auf der Website www.kevelaer-marketing.de oder telefonisch unter 02832 122-991 und -992.