Herzliche Einladung zur Adventausstellung bei Flora Design (Vorst 14, 47623 Kevelaer), in diesem Jahr mit 15 verschiedenen Gastausstellern. Am Samstag, 19.11.2022 und am Sonntag, 20.11.2022 ist jeweils von 11.00-18.00 Uhr geöffnet.

„Auf unserem in den Niersauen gelegenen Bauernhof wird, denke ich, für jeden was dabei sein“, sagt Diana Valks-van Adrichem (Foto). Individuelle, handgefertigte Adventfloristik, verschiedene Arten von Schmuck und Bildern, unterschiedliche Kunstwerke aus Holz & Papier, Allerlei aus Stoff, Wolle & Garn, sowie vielfältige Geschenkideen & Leckereien vom Hof sind im Angebot „Auf unserem idyllischen Weihnachtsmarkt mit Flair wird auch für das leibliche Wohl gesorgt. Dafür sorgen die Tanzmädels des VFR Kevelaer und der Abi-Jahrgang 2023 des KvGG-Kevelaer.“ Als besonderes Highlight wird auch in diesem Jahr am Sonntag um 13.00 Uhr der Familienchor der Basilikamusik Kevelaer uns musikalisch auf den Advent einstimmen. „Wir alle freuen uns auf ein schönes Wochenende mit vielen Gästen und gutem Wetter.“