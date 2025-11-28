Schon seit 2010 gibt es diese idyllische Ausstellung in der Vorweihnachtszeit Advent Advent bei Flora Design

/ von Geertje Wallasch

‚Jazz im Glück‘ als Nikoläuse Foto: gee

Als klein und idyllisch wurde die Adventsausstellung angekündigt. Idyllisch war sie tatsächlich. Doch das Angebot war so groß und vielfältig, dass es eine Freude war über den in den Niersauen gelegenen Hof und durch die für dieses Wochenende geschmückten Scheunen zu gehen.

Ungewohnt kalt war es am Wochenende. Doch die Besucherinnen und Besucher blieben nicht aus. In den Scheunen war es nur wenig wärmer als draußen. Sie waren sehr einladend dekoriert. Seit 2010 gibt es dieses Angebot schon in der Vorweihnachtszeit. Von der Adventsfloristik über unterschiedliche Kunstwerke aus verschiedenen Materialien wie Ton, Holz, Papier, Stoff, Wolle und Garn gab es 3D Drucke, Malereien und noch einiges mehr zu sehen. Steine gehen Verbindungen zu Holz und Metall ein bei Kurt Schlüter von „andersARTig“ aus Duisburg-Baerl. So entstehen verschiedenartige Objekte wie Engel, Elche, Sterne oder Weihnachtsbäumchen. Korbkunst war dabei von Stefan Reith aus Kerken. Die Band „Jazz im Glück“ aus Goch sorgte für „swingende Momente“ auch mit weihnachtlichen Liedern. „Ihr Kinderlein kommet“ hörte sich auch verjazzt einladend an. Am Sonntag stimmten die Carol Singers des Theaterchors Niederrhein mit weihnachtlichen Liedern auf die Adventszeit ein.

Schon seit 2011 sorgt der VFR Kevelaer in dieser fe…