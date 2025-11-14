ADAC eröffnet Radservice-Station

Der ADAC Nordrhein hat in Kevelaer eine neue ADAC Radservice-Station eröffnet. Die 1,50 Meter hohe Reparatursäule steht am Solegarten St. Jakob (Twistedener Straße 140) und ist mit hochwertigem Werkzeug ausgestattet.

Kleinere Reparaturen am Fahrrad, aber auch an Kinderwagen, Skateboards oder Rollstühlen können damit direkt behoben werden. Die Radservice-Station ist unabhängig von einer ADAC Mitgliedschaft rund um die Uhr für alle nutzbar.

„Mobilität ist auch für den ADAC mehr als das Auto. Viele Menschen sind auf dem Weg zur Arbeit oder in der Freizeit mit dem Fahrrad, Pedelec oder Mountainbike unterwegs. Der Niederrhein ist eine wunderbare Fahrradregion. Wir möchten, dass die Radfahrer schnell wieder mobil sind, wenn mal was kaputt geht. Deshalb bauen wir an besonderen Freizeitorten, wichtigen Radrouten oder Knotenpunkten Radservice-Stationen auf“, erklärt Andrea Schmitz, Vorsitzende des ADAC Nordrhein.

Mit der Fußluftpumpe lässt sich zum Beispiel der passende Reifendruck wiederherstellen, mit dem Maulschlüsselset ein lockeres Rad festziehen. Sollte die Reparatur vor Ort nicht gelingen, steht Mitgliedern die ADAC Fahrrad-Pannenhilfe zur Verfügung, die seit Juni 2022 Bestandteil aller ADAC Mitgliedschaften ist.

„Ich freue mich sehr, dass der ADAC hier am Solegarten, wo auch viele Radtouristen vorbeikommen, so schnell und unbürokratisch eine Servicestation bereitgestellt hat“, betont Dr. Dominik Pichler, Bürgermeister der Stadt Kevelaer. Wolfgang Toonen, Betriebsleiter der Stadtwerke, berichtet: „Die Radservice-Station wird jetzt schon gut angenommen und ist eine Bereicherung für die Stadt.“

Seit Mai 2024 hat der ADAC Nordrhein in seinem Regionalclub-Gebiet (Regierungsbezirke Köln und Düsseldorf) 40 Radservice-Stationen an viel genutzten Radwegen oder besonderen Freizeitorten aufgestellt. Bis Ende 2025 sollen weitere acht Standorte hinzukommen. ADAC Radservice-Stationen gibt es im Kreis Kleve auch in Geldern und Rees.

Hintergrund: Die ADAC Radservice-Stationen werden in der Caritas Betriebs- und Werkstätten GmbH in Eschweiler hergestellt. Bei der Ausrüstung mit Werkzeug unterstützt die Firma Bike-Components aus Würselen.

Mobile Zweirad-Prüfstation: Seit 2022 ist der ADAC Nordrhein im Rheinland bereits mit einer mobilen Zweirad-Prüfstation unterwegs und checkt Fahrräder, Pedelecs und E-Bikes auf Sicherheit und Funktionstüchtigkeit. Die Technik-Experten des Mobilitätsclubs stehen mit dem Fahrzeug regelmäßig an Universitäten, Schulen, Hochschulen, bei Veranstaltungen und auf anderen öffentlichen Plätzen. Seit 2025 bietet der ADAC Nordrhein mit einer zweiten mobilen Prüfstation auch im östlichen Ruhrgebiet und am Niederrhein Fahrrad-Checks an.