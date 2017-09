Achterhoek bei „Hier und Heute“ im WDR Duisburg

Am Montag, den 11.09. (zwischen 17:30 und 18:00 Uhr) wird im Rahmen der Sendung „Hier und Heute“ (WDR Duisburg) mal wieder der Achterhoek vertreten sein.

Wie es dazu gekommen ist, hat uns Johannes Baaken zusammen gefasst:

Bericht zum Drehtermin des WDR zum Thema „Mein Lieblingsort“ in Hier und Heute

Am Mittwoch, 23.August trat der WDR per Mail mit der Bitte an die NuK Geschäftsstelle heran, über Achterhoek in der o.g. Sendung berichterstatten zu dürfen.

Wie ich schließlich zu der Ehre kam, ausgerechnet an meinem Geburtstag einem TV Sender meinen Lieblingsort vorstellen zu dürfen kann ich mir denken……….

Am Dienstag, 05.September gegen 10:00Uhr erreichte ein WDR Fahrzeug aus Köln den Hungerwolf und es entstieg die freie Journalistin Frau Katrin Römer mit einem Kameramann.

Nach einer kurzen Vorbesprechung unter unserem Kastanienbaum in der die Reiseroute festgelegt wurde, startete eine 240 Minuten dauernde Führung durch meinen Lieblingsort, den „Achterhoek“.

Zunächst wurde unser Gemeinschaftsgarten mit Weidentipi und Wildblumen-Versuchsflächen sowie Bunkerbeet vorgestellt. Im Anschluss wurde Raphaels Hühnerzucht mit „Harry“ dem stolzen Hahn und Teile unserer geschichtlichen Sammlung besichtigt.

Nach einer kleinen Stärkung wurden die Besichtigungspunkte: Sankt Josef Kapelle, Dorfplatz mit Bücherzelle, ehemaliges Schulgebäude mit Gemeinschaftsraum, Mammutbäume, Rödchenstadion, Haus Winkel, NuK Vereinswiese mit Dorfbackofen und die alte Event-Feldscheune auf Vorsumshof angesteuert. Wegen des engen Zeitfensters, war ein Besuch der Singendonkschen Mühle und sonstigen Sehenswürdigkeiten im Achterhoek leider nicht möglich.

Die vier Stunden vergingen wie im Fluge. Ich musste jedoch feststellen, dass ich als TV Sternchen wohl nur eingeschränkt tauglich bin und das ständige Bauch einziehen sehr anstrengend werden kann. Ebenso war das nicht in die Kamera schauen bei Beantwortung der unzähligen Fragen sehr gewöhnungsbedürftig. Ich hoffe dennoch, dass ich meinen Lieblingsort „den Achterhoek“ auf meine Art gut vorgestellt habe und bin auf die Sendung sehr gespannt.

Kurzum, es hat mir Freude bereitet und macht den Achterhoek hoffentlich „noch“ bekannter!

Das WDR –Team war gut drauf, sehr freundlich, überhaupt nicht abgehoben und wirkte sehr interessiert.

Den 53ten Geburtstag werde ich sicherlich lange in Erinnerung behalten und bedanke mich besonders bei Petra, Mattes, Frau Römer und dem WDR.

Herzliche Grüße Johannes Baaken

Quelle: Natur und Kultur im Achterhoek e.V.