Kevelaer-Achterhoek – Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, ist in ein Schlachthaus im Achterhoek eingebrochen worden: In der Zeit zwischen Donnerstag, 22.45 Uhr, und Freitag (11. August 2017), 4.45 Uhr, hebelten unbekannte Täter am Achterhoeker Schulweg die Tür zu einem Schlachthaus auf dem Gelände eines Hofes auf. Die Täter entwendeten von dort vier Geldkassetten mit Wechselgeld. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.