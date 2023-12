Acht Einbrüche südlich des Marienparks

In Kevelaer kam es am Freitag, 08. Dezember 2023, südlich des Marienparks zu acht Einbrüchen oder Einbruchsversuchen. An der Stormstraße hebelten die Täter die Terrassentür auf und durchwühlten die Erdgeschosswohnung nach Wertgegenständen. Ohne Beute zu machen flüchteten die Täter durch die Terrassentür über den angrenzenden Garten in unbekannte Richtung.

Auf der Heinestraße schlugen die Täter gleich viermal zu. Dreimal hebelten sie an den Einfamilienhäusern und der Doppelhaushälfte die Terrassentüren auf und durchsuchten die Objekte. Beim vierten Einbruch stiegen die Unbekannten auf das Garagendach und hebelten von dort das Fenster im Obergeschoss auf. Abgesehen hatten es die Einbrecher auf Bargeld und Schmuck.

Zu einem Versuch kam an der Uhlandstraße. Hier gelang es den Tätern nicht durch die eingeschlagene Scheibe des Schlafzimmerfenster ins Haus einzudringen.

Bei weiteren Einbrüchen auf der Haydenstraße und der Alte Heerstraße hebelten die Täter jeweils ein Fenster auf und durchwühlten die Räumlichkeiten. Ob sie hier Beute gemacht haben, wird derzeit noch ermittelt.

Die Kripo Goch sucht Zeugen, die am Freitag im Bereich des südlichen Marienparks verdächtige Personen und/ oder Feststellungen gemacht haben. Sie sollen sich telefonisch bei der Polizei unter 02823 1080 melden.