Acht Corona-Neuinfektionen in Kevelaer bestätigt

Am heutigen Dienstag, 27. April 2021, liegen dem Kreisgesundheitsamt um 0.00 Uhr insgesamt 9.940 labordiagnostisch bestätigte Corona-Infektionen seit Beginn der Corona-Pandemie vor. Das sind 21 mehr als am Montag.

Von den 9.940 Indexfällen sind 413 in Bedburg-Hau, 1.094 in Emmerich am Rhein, 1.317 in Geldern, 967 in Goch, 373 in Issum, 333 in Kalkar, 301 in Kerken, 855 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, 1.608 in Kleve, 406 in Kranenburg, 616 in Rees, 135 in Rheurdt, 580 in Straelen, 156 in Uedem, 246 in Wachtendonk und 451 in Weeze. 89 Indexfälle befinden sich noch in Bearbeitung und können daher noch nicht den einzelnen Kommunen zugeordnet werden.

Von den insgesamt 9.940 bestätigten Corona-Fällen gelten 8.760 als genesen; 172 Personen sind verstorben. Im Kreisgebiet befinden sich aktuell 44 Personen im Krankenhaus.

7-Tage-Inzidenz

Die für heute um 0.00 Uhr vom Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) ermittelte 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve liegt bei 161,0.

Dies sind die 7-Tage-Inzidenzen im Kreis Kleve der vergangenen Tage:

Mo., 26.04. – 166,7

So., 25.04. – 164,8

Sa., 24.04. – 155,9

Fr., 23.04. – 157,8

Do., 22.04. – 163,9

Mi., 21.04. – 160,0

Di., 20.04. – 157,5

Überschreitet die 7-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Wert von 165, werden kreisweit Schulen für den Präsenzunterricht geschlossen und wechseln Kitas und Kindertagespflege in den Notbetrieb. Dies gilt dann ab dem übernächsten Tag. Das Land NRW stellt fest, ob diese Grenzwerte überschritten worden sind, indem es den Kreis Kleve in eine Allgemeinverfügung aufnimmt. Grundlage dafür sind ausschließlich die vom Robert-Koch-Institut veröffentlichten Inzidenzwerte.

Aktuell befinden sich insgesamt 2.295 Personen in häuslicher Quarantäne.