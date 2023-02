Retro-Party „Music for the masses“ im Knoase-Saal war ein voller Erfolg Abzappeln wie in alten Zeiten

Die Partygäste im Knoase-Saal tanzten zu den alten Platten aus den 70er-, 80er- und 90er-Jahren. Foto: JvS

Auf den Stehtischen stehen Salzstangen und Käsepicker, die Tanzfläche ist in Nebel gehüllt und die Discokugel dreht sich im Takt der Musik. Aus den Boxen dröhnt die unverkennbare Stimme von Dave Gahan von Depeche Mode: „When I‘m with you, baby, I go out of my head. And I just can‘t get enough. And I just can‘t get enough.“

Die Partygäste der Veranstaltung „Music for the masses“ im Knoase-Saal stürmen auf die effektvoll beleuchtete Tanzfläche. Ja, es scheint, als könnten sie tatsächlich nicht genug bekommen. Genug von den alten Scheiben und Klängen der 70er-, 80er- und 90er-Jahre. Ausgewählt und aufgelegt von DJ Heiko Naß.

Alt Weeze und Pam Pam

Was Thomas Molderings, Andreas Schattmann und Jürgen Borghs hier auf die Beine gestellt haben, kommt daher wir eine Fete aus vergangenen Zeiten. „Damals traf man sich in einfachen Lokalitäten, um Party zu machen und gute Musik zu hören“, erinnern sich die Organisatoren. Wie zum Beispiel im Alt Weeze, Wienemann, Keeker Schützenhaus, Radhaus Kleve oder Pam Pam. „Mit ‚Music for the masses‘ wollen wir daran anknüpfen und die alten Zeiten wieder aufleben lassen“, erzählt Andreas Schattmanns.

Auf eine Cocktailbar oder aufwendige Hochglanz-Deko habe man ganz bewusst verzichtet, denn: „Es ist gerade diese herrliche Einfachheit, die die Feiern damals ausgemacht haben“, findet Mitorganisator Borghs. „Da braucht man keinen Schnickschnack.“

Und das kommt an bei den Feiernden. „Eine super Party“, findet auch Besucher Jackie. Der Goch…