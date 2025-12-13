Abwehrkräfte stärken und die Seele wärmen

Die Tage werden kürzer – Zeit, es sich zu Hause gemütlich zu machen. Vielleicht mit dem Lieblingsbuch und einer Tasse leckerem Tee und in die Wohlfühldecke einmummeln? Oder doch lieber rein in die warme Jacke und raus an die frische Luft? Es gibt viele Varianten, um gut durch den Herbst und den Winter zu kommen.

Wichtig ist aber doch immer, auf sich selbst zu achten. Was macht die dunkle Zeit mit mir? Wie ist meine Stimmung? Habe ich genug frische Luft und Vitamin D getankt? Gerade jetzt ist es umso wichtiger, gut auf sich und sein Umfeld aufzupassen. Die Abwehrkräfte stärken und – ganz wichtig – der Seele etwas Gutes tun.

Winterwandern

Das Kevelaer Marketing bietet verschiedene Wanderrouten über die Apps „komoot“ und „outdooractive“ an, die sich auch wunderbar für eine Winterwanderung eignen.

Wer dies lieber in der Gruppe machen möchte, dem sei die geführte Winterwanderung am 3. Januar 2026 ans Herz gelegt. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Tourist Information im Solegarten St. Jakob.

Es gibt so viele Möglichkeiten, die freien Momente zur Genießer-Zeit zu machen. Die Kevelaerer Gastronomie ist abwechslungsreich und bietet jahreszeitlich angepasste Gerichte.

Oder wie wäre es denn mit einem leckeren Kaffee zwischendurch in einem der Kevelaerer Cafés? Perfekt in Kombination mit einem Schaufensterbummel. Wichtig: Beim Geschenkekauf für Weihnachten unbedingt auch an sich selbst denken und sich das ein oder andere schöne Teil bescheren.

Achtsamkeit und Sport

Erstmalig bietet das Kevelaer Marketing das beliebte Vitalprogramm nun auch ganzjährig an. Von Oktober bis März warten Gesundheits-Angebote unterschiedlichster Art auf interessierte Teilnehmende.

Ein Blick in den Eventkalender lohnt sich also. Auch das Programm der winterlichen Einzelgastführungen lässt mit weihnachtlichen Führungen, klassischen Stadtrundgängen, Überraschungsführung zum Weltgästeführertag und verschiedenen Themenführungen keine Wünsche offen.

„Die dunkle Jahreszeit bringt besondere Herausforderungen für Körper und Seele. Mit dem ganzjährigen Vitalprogramm und der Erweiterung unseres Angebots wollen wir niedrigschwellige, gut erreichbare Möglichkeiten bieten, die Abwehrkräfte zu stärken und die Stimmung positiv zu beeinflussen“, erklärt Daniela Cox, Wirtschaftsförderin und Leiterin vom Kevelaer Marketing.

Mehrere kleine, stimmungsvolle Veranstaltungen zielen in der dunklen Jahreszeit außerdem auf Entspannung und Gemeinschaft ab. Kunstpausen im Museum, Atemtraining an der frischen Luft, Aquafitness oder Lachwanderung – das Angebot ist vielseitig.

„Solche kleinen Events und geführte Touren schaffen Räume für Gemeinschaft und Erholung“, ergänzt Andrea Kirk, Bereichsleitung Tourismus.