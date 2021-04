Abt von Hamborn eröffnet Wallfahrtszeit in Kevelaer

Über Thomas Dölken

Der im Duisburger Stadtteil Hamborn geborene Thomas Dölken trat nach seinem Theologiestudium in Freiburg 1981 in die Ordensgemeinschaft der Prämonstratenser ein und setzte sein Theologiestudium in Würzburg, Jerusalem und Bochum fort. Nach seiner Priesterweihe am 2. Oktober 1986 war er als Kaplan in Hamborn und als Pfarrer in Cappenberg tätig.

Seit seiner Wahl zum Abt am 24. Februar 1995 leitet Albert Dölken die Abtei Hamborn. Sein Wahlspruch lautet „Gaudium et spes“ („Freude und Hoffnung“). In seine Amtszeit fällt ein signifikantes Wachstum der Abtei, die sich, auch durch die jährliche Hamborner Fußwallfahrt, eng mit Kevelaer verbunden weiß.