Abt Albert Dölken eröffnet die Wallfahrt in Kevelaer

Zum zweiten Mal unter den besonderen Bedingungen der Corona-Pandemie ist die Wallfahrtssaison im niederrheinischen Kevelaer am 1. Mai eröffnet worden.

Albert Thomas Dölken, Abt des Prämonstratenserklosters in Duisburg-Hamborn, schlug vor Beginn des festlichen Gottesdienstes drei Mal symbolisch mit einem goldenen Hammer an das Pilgerportal der Marienbasilika. Dazu rief er den Satz „Öffnet die Tore unserem Erlöser Jesus Christus“ in den Sprachen Latein, Deutsch, Niederländisch und Englisch.

Ein ausführlicher Bericht folgt in Kürze