„Wir sind von der Resonanz absolut überwältigt“, waren die beiden Initiatoren des ersten Kevelaerer Quiz-Abends, Dirk Winkels und Stefan Spittmann, total „geflasht“ von der Tatsache, dass der „Goldene Löwe“ rappelvoll bis auf den letzten Platz gefüllt war. Gut 90 Ratefüchse in 19 Teams – Nachbarschaften, Kegelclubs, Vereine mit teils phatasievollen Namen – hatten sich zusammengefunden, um sich der Herausforderung der insgesamt 48 Fragen zu stellen, die die beiden zusammen mit ihren Ehefrauen ausgeheckt hatten.

Wie man auf eine solche Idee kommt, das war für Winkels leicht zu erklären: „Wir haben im Dezember an einer solchen Veranstaltung in Wesel teilgenommen.“ Schließlich hätten sie sich gefragt: „Warum irgendwo hinfahren, warum nicht sowas in Kevelaer selbst machen?“

Danach liefen zu Hause im Quartett die Köpfe heiß, welche Fragen denn passend wären – ob zu schwer oder genau richtig. „Wir haben Vorschläge gemacht – und die Männer haben dann entschieden“, erzählte Annika Spittmann in der Pause. Und so entwickelten sie sechs Kategorien mi…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.

Jetzt lesen, später zahlen Diesen Artikel „Absolut überwältigt“ 0,49 EUR KB-Digital 14-Tage-Pass 14 Tage Zugang zu allen Inhalten, (keine automatische Verlängerung) 3,50 EUR KB-Digital 6-Monate-Pass 6 Monate Zugang zu allen Inhalten, (keine automatische Verlängerung) 34,00 EUR KB-Digital Quartalsabo 3 Monat Zugriff auf alle Inhalte (automatische Verlängerung, jederzeit kündbar) 17,90 EUR KB-Digital Jahresabo 1 Jahr Zugriff auf alle Inhalte (automatische Verlängerung, jederzeit kündbar) 54,90 EUR Jetzt kaufen, später zahlen Gutschein-Code einlösen Bereits gekauft? | Gutschein einlösen Abbrechen Powered by