Dass grüne Bäume und rote Punkte einen Großteil der Sitzung des Gestaltungsbeirates einnehmen würden, hatten manche im Vorhinein vermutet. Ein wenig gerieten die anderen, nicht minder wichtigen Themen der Sitzung, ob der emotionalen Diskussion um die Planungen zum Kapellenplatz und seiner Umgebung in den Hintergrund. Dennoch: Auch diese Punkte arbeitete die Expertengruppe des Beirates routiniert, aber nicht ohne die erforderliche Empathie ab.



Beim Rundgang erlebten die Beiratsmitglieder die Komplexität der Baustelle auf der Hauptstraße am eigenen Leib. Der Hinweg vom Rathaus zum Kapellenplatz bot zunächst ein Bild geschäftigen (aber leider zu wenig geschäftlichen) Treibens. Der Beweis, wie fleißig die Bauarbeiter waren und wie schwierig die Geschäfte zu erreichen sind, folgte auf dem Fuße: Der gleiche Weg stand in entgegengesetzter Richtung leider nicht mehr zur Verfügung, weil dort nun abgesperrt war. Das bo…

