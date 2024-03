Abschluss des KLIMA.PROFIT-Modellvorhabens

Im Rahmen des Forums Klimaresilienz des Netzwerks Klimaanpassung und Unternehmen.NRW (NKU) am 7. März 2024 im Umweltministerium in Düsseldorf wurden sechs Unternehmen aus den Kreisen Kleve und Wesel durch den Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen Oliver Krischer gewürdigt.

Seit Anfang 2023 beteiligten sich die Kooperationskreise Kleve und Wesel als Pilotkommunen an dem „KLIMA.PROFIT“ NRW Modellvorhaben. Die „KLIMA.PROFIT“ Beratung verfolgt das Ziel, Unternehmen auf ihrem Weg in die Klimaresilienz zu unterstützen.

Neben der umfassenden Analyse von klimatischen Risiken an den Unternehmensstandorten werden darauf aufbauend individuelle Lösungen und Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels erarbeitet und in einem sogenannten individuellen Klimarisikoprofil festgehalten. Die Maßnahmen werden teilweise schon umgesetzt und leisten einen erheblichen Beitrag zur betrieblichen Klimaresilienz.

Nach einer intensiven Beratungsphase mit insgesamt 14 Pilotunternehmen aus den drei Modellregionen Kreise Kleve und Wesel, Herten und Bochum feierte das „KLIMA.PROFIT“ Modellvorhaben nun seinen Projektabschluss im Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr NRW.

Im Rahmen dessen wurde den Modellunternehmen die „KLIMA.PROFIT“-Teilnahmebescheinigung durch Minister Oliver Krischer überreicht und den kommunalen Vertreterinnen und Vertretern für die Mitarbeit am Projekt und die Unterstützung gedankt.

Insgesamt sechs Unternehmen aus den Kreisen Kleve und Wesel haben den durch die EPC gGmbH entwickelten und durch das Land Nordrhein-Westfalen kofinanzierten Beratungsprozess modellhaft durchlaufen und durften sich nun über die Auszeichnung freuen. Aus der Wallfahrtsstadt Kevelaer war die Elbers GmBH & Co.KG/Eurofleurs dabei. Außerdem waren auch Unternehmen aus Emmerich am Rhein (Johnson Matthey Chemical GmbH), Wesel (Hülskens GmbH), Neukirchen-Vluyn (Paradies GmbH), Kamp-Lintfort (Pul-im-Ex Naturstein) und Schermbeck (Schwan Bau GmbH) dabei.

Landrat Ingo Brohl, der bei der Auszeichnungsfeier verhindert war, hebt die besondere Rolle der Pilotunternehmen hervor: „Mein Dank gilt den teilnehmenden Unternehmen, die Zeit und Personalressourcen investiert haben, um sich an diesem Projekt zu beteiligen. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag für nachhaltiges Wirtschaften im Rahmen unserer ‚Klimaoffensive Kreis Wesel‘.“

„Herzlichen Glückwunsch an die ausgezeichneten Unternehmerinnen und Unternehmer. Die Bandbreite der Betriebe macht deutlich, dass in allen Branchen noch die Möglichkeit besteht, Potenziale im „KLIMA.PROFIT“ zu heben. Für die Wirtschaft im Kreis Kleve wird es auch in den kommenden Jahren wichtig sein, diese Chancen zu nutzen. Wir begleiten die Unternehmerinnen und Unternehmer dabei gerne“, ergänzt Christoph Gerwers, Landrat des Kreises Kleve.

Die erfolgreiche Durchführung des Beratungsprozesses markiert einen bedeutenden Meilenstein im Bestreben, Klimaresilienz auf Unternehmensebene in den Kreisen Kleve und Wesel sowie zukünftig in ganz Nordrhein-Westfalen voranzutreiben.

Aus dem Modellprojekt wird zusätzlich aktuell noch eine Förderrichtlinie entwickelt, die potenziell allen Unternehmen in NRW Unterstützungsmöglichkeiten bietet, den Herausforderungen beim Klimawandel vorbeugend entgegen zu wirken. Es wird im Sommer 2024 mit diesem Angebot gerechnet.

Die beiden Kreise Wesel und Kleve haben diesen Prozess gerne unterstützt. Im Kreis Wesel fügt sich das Projekt sehr gut in die Gesamtkonzeption der „Klimaoffensive Kreis Wesel“ beim Baustein „Nachhaltiges Wirtschaften“ ein. Beim Kreis Kleve ist der Prozess bei der AG Klima eingebettet. Das Projekt ergänzt die Klimaschutz-und Nachhaltigkeitsstrategien im Kreis Kleve sehr gut.