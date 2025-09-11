Abschluss bei der Stadt Kevelaer

Bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer gab es Grund zum Feiern: In diesem Jahr legten sieben Nachwuchskräfte erfolgreich ihre Abschlussprüfung ab.

Bürgermeister Dr. Dominik Pichler freute sich sehr über die Motivation und das Engagement der jungen Mitarbeiter*innen. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer legt großen Wert darauf, den Personalbedarf aus den eigenen Reihen decken zu können, und bildet deshalb in vielen verschiedenen Ausbildungsberufen aus und unterstützt die Mitarbeitenden bei Weiterbildungen.

Zu den erfolgreich abgelegten Prüfungen gratulierte der Bürgermeister folgenden Mitarbeiter*innen: Mike Bonnes-Valkyser (Verwaltungswirt), Marzena Gruchot (Verwaltungswirtin), Marcel Janßen (Verwaltungsfachwirt) sowie Sophie Palik (Verwaltungswirtin).

Die Glückwünsche richteten sich ebenfalls an Celine Keurhorst (Verwaltungsfachwirtin), Sebastian Laux (Bauzeichner) und Jakob Tauchmann (Fachinformatiker), die nicht an der Feierstunde teilnehmen konnten.