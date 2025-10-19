Abschiedstournee von Peter Orloff

Mit großem Respekt und Dankbarkeit gibt Peter Orloff, der Leiter des Schwarzmeer Kosaken-Chores, dessen letzte große Tournee bekannt. Nach 67 Jahren Bühnenpräsenz und unzähligen musikalischen Höhepunkten lädt er seine Fans ein, diesen besonderen Abschied seines Ensembles gemeinsam mit ihm zu feiern.

Peter Orloff erreichte in seiner beeindruckenden Karriere 18 eigene Charts-Notierungen und erhielt zahlreiche Awards und Goldene Schallplatten.

Nun hat Orloff beschlossen, die Erfolgsgeschichte seines Ensembles mit einer letzten großen Tournee zu krönen. „Es ist der perfekte Zeitpunkt, um all jenen zu danken, die mich und meinen Chor über Jahrzehnte hinweg unterstützt und begleitet haben“, erklärt er.

In seinen Konzerten präsentiert der Schwarzmeer Kosaken-Chor ein außergewöhnliches und faszinierendes Repertoire, das nicht nur Klassiker der russischen Musik umfasst, sondern auch zeitlose Werke, die Peter Orloff selbst ausgewählt hat. Das Ensemble, das Künstler aus Russland, Weißrussland und der Ukraine vereint, ist ein Symbol für die Kraft der Musik in schwierigen Zeiten. Orloff betont: „Musik kann über Grenzen hinweg Menschen berühren und dazu bewegen, an einer besseren Zukunft mitzuwirken.“

Die Abschiedstournee ist ein weiterer Höhepunkt seiner Karriere und bringt die Klänge des Schwarzmeer Kosaken-Chores noch ein letztes Mal auf die Bühnen Deutschlands.

In Kevelaer stehen Peter Orloff und der Schwarzmeer Kosaken-Chor am 5. Dezember 2025 auf der Bühne des Konzert- und Bühnenhauses. Das Konzert startet um 19 Uhr

. Karten gibt es ab 42,45 Euro bei allen bekannten Vorverkaufsstellen der Region sowie bei Reservix und Eventim.