Abschiedstournee in Kevelaer

Wenn es am schönsten ist … Mit Dankbarkeit gibt Peter Orloff, der legendäre Leiter des Schwarzmeer Kosaken-Chores, seine letzte große Tournee bekannt. Nach 67 Jahren Bühnenpräsenz und unzähligen musikalischen Höhepunkten lädt er seine Fans ein, diesen besonderen Abschied seines Ensembles gemeinsam mit ihm zu feiern.

Peter Orloff, der seine Karriere 1958 als jüngster Sänger aller Kosakenchöre begann, hat über 32 Jahre lang den Schwarzmeer Kosaken-Chor zu internationalen Erfolgen geführt. Zusammen mit seinen Musikern hat er unvergessliche Konzerte gegeben und Musikgeschichte geschrieben.

Nun hat Orloff beschlossen, die Erfolgsgeschichte seines Ensembles mit einer letzten großen Tournee zu krönen. „Es ist der perfekte Zeitpunkt, um all jenen zu danken, die mich und meinen Chor über Jahrzehnte hinweg unterstützt und begleitet haben“, erklärt er. Peter Orloff und der Schwarzmeer-Kosaken-Chor sind im Rahmen der Abschlusstournee am 05.12.2025 ab 19 Uhr in Kevelaer im Konzert- und Bühnenhaus zu sehen.

