Ein Leben im Dienst der Gemeinschaft

Am Freitag, 25. Oktober 2024, verstarb Winfried Janssen in Walbeck, wo er erst seit einigen Wochen mit seiner Lebensgefährtin lebte. Winfried Janssen war eine herausragende Persönlichkeit in Kevelaer, die durch ihr Engagement und ihre vielfältigen Tätigkeiten das Leben vieler Menschen bereichert hat.

Winfried Janssen wurde am 24. Mai 1940 in Sevelen als ältestes von fünf Kindern geboren. Mit 17 Jahren absolvierte er eine Lehre als Starkstromelektriker. In der Zeit seiner aktiven Ausübung des Berufes hatte er viel mit den Auszubildenden zu tun, sodass sich schon früh sein Interesse an Bildung und Gemeinschaft zeigte, was ihn schließlich dazu führte, über den zweiten Bildungsweg, das Lehramt zu erlernen. So war er als Konrektor von 1977-1984 an der Edith-Stein-Hauptschule tätig. Danach war er bis zu seiner Pensionierung 2004 Schulleiter der Theodor-Heuss-Hauptschule. In dieser Rolle prägte er viele junge Menschen und setzte sich stets für eine qualitativ hochwertige Bildung ein.

Neben seiner Tätigkeit als Schulleiter war Winfried Janssen ein engagierter SPD-Kommunalpolitiker. Er setzte sich unermüdlich für die Belange der Bürger ein und war bekannt für seine offene und zugängliche Art. Seine politische Arbeit war geprägt von einem tiefen Verständnis für die Bedürfnisse der Gemeinschaft und einem unerschütterlichen Willen, positive Veränderungen herbeizuführen.

Winfried Janssen war auch Vorstandsmitglied der Kevelaerer Unternehmervereinigung e. V. (UVK), die sich gerade im Neuaufbau befand. Unter seiner Mitwirkung wurde im Oktober 2024 das erste größere Gewerbefest im Gewerbegebiet veranstaltet, das großen Anklang fand und die lokale Wirtschaft stärkte.

Ein weiteres bedeutendes Kapitel in seinem Leben war seine Rolle als Geschäftsführer der Kevelaerer Event- und Marketing-Agentur. Unter seiner Mitwirkung wurde der Kevelaerer Krippenmarkt, deren Marktleiter er war, erfolgreich wiederbelebt und attraktiver gestaltet. Diese erfolgreiche Veranstaltung wurde zu einem festen Bestandteil der Kevelaerer Weihnachtszeit und zog zahlreiche Besucher an. Seit den vergangenen drei Jahren wird der Krippenmarkt durch das Kevelaer Marketing und Tourismus der Wallfahrtsstadt Kevelaer fortgeführt.

Darüber hinaus organisierte die Kevelaerer Event- und Marketing-Agentur unter seiner Leitung die Kevelaerer Weihnachtsverlosung, die zu einem Highlight der Adventszeit wurde. Die Fortführung und Organisation dieser Veranstaltung ging unter seiner Leitung von der Event- und Marketing-Agentur Kevelaer an die Unternehmervereinigung Kevelaer e. V. über.

Während der Corona-Pandemie zeichnete Winfried Janssen mit der Event- und Marketing-Agentur maßgeblich mit dafür verantwortlich, dass das erste Kevelaerer Corona-Testzentrum aufgebaut und betrieben wurde. Sein Einsatz in dieser schwierigen Zeit war von unschätzbarem Wert für die Gemeinschaft und trug wesentlich zur Bewältigung der Krise bei.

Winfried Janssen hinterlässt zwei Kinder und Enkelkinder, die ihn sehr vermissen werden. Er war zudem langjähriges Mitglied der Bürgerschützengesellschaft Kevelaer und hat durch seine vielfältigen Aktivitäten das Leben in Kevelaer mitgestaltet. Seine Zugehörigkeit zu dieser Gesellschaft war Ausdruck seiner tiefen Verbundenheit mit der Tradition und den Werten seiner Heimatstadt.

Die Stadt Kevelaer verliert mit Winfried Janssen eine engagierte und geschätzte Persönlichkeit. Sein Wirken und seine Hingabe für die Gemeinschaft werden in Erinnerung bleiben. Die Lücke, die er hinterlässt, wird schwer zu füllen sein, doch sein Vermächtnis wird weiterleben und die Menschen inspirieren, die ihn kannten und schätzten.

