Abschied nach fast 25 Jahren

Es wurde viel gelacht und einige Tränen flossen auch: Nach fast 25 Jahren verlässt Jutta Scholl die Kindertagesstätte „Am Broeckhof“ in Kevelaer. Als „Frau der ersten Stunde“ war die Einrichtungsleiterin vom Start an am Auf- und Ausbau des Kindergartens des Caritasverbandes Geldern-Kevelaer beteiligt.

„Noch heute kennt sie fast alle ehemaligen Familien mit Namen und freut sich, diese beim Einkaufen zu treffen und mit ihnen einen Plausch zu halten“, weiß ihre Nachfolgerin Sarah Haroon zu berichten. Die Verabschiedung fiel ohne große Reden aus, dafür aber mit Blumengrüßen, einer Abschiedsrunde und einem besonderen Abschiedslied: Das Lied „Danke für die schöne Zeit mit Dir“ hatten die Kinder sorgfältig einstudiert. Sowohl die scheidende Einrichtungsleiterin als auch das Team der Erzieherinnen erlebten berührende Momente.

Ein besonderes Anliegen von Scholl war während ihrer Wirkungszeit das Engagement für die Rechte von Kindern – insbesondere für solche mit hohem Förderbedarf. Und das ist es auch weiterhin. Denn die Sozialpädagogin wechselt jetzt in Vollzeit als Fachleitung für den Bereich Kindertagesstätten. „Ich freue mich darauf, die Kindertageseinrichtungen im Caritasverband noch besser zu unterstützen und zu entlasten – auch im Hinblick auf den Erhalt der heilpädagogischen Gruppen. Aber natürlich werde ich auch immer wieder gerne in ‚meinem‘ Kindergarten vorbeischauen“, sagt Scholl.

Das wiederum freut das Kindergarten-Team um Sarah Haroon: „Immer hatte sie für alle kleinen und großen Belange, sowohl fachlich als auch privat, ein offenes Ohr für die Kolleginnen und Kollegen. Wir wünschen Jutta daher alles Gute in neuer Umgebung in Geldern und freuen uns alle jetzt schon auf ein Wiedersehen.“