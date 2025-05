Stadtbrandinspektor Georg Metzelaers gab sein Amt ab. Nachfolger ist Thomas Fehst. Abschied nach 12 Jahren

/ von Lisa Schweren

Georg Metzelaers durfte sich ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Foto: LS

Dass sein Weg zur Feuerwehr führen würde, war für Georg Metzelaers lange unwahrscheinlich. Zwar waren sein Großvater und Vater beide aktiv bei der Feuerwehr, doch Metzelaers sagte zu seinem Vater immer: „In deine Feuerwehr gehe ich nicht.“ Und irgendwie behielt er auch Recht, denn als es ihn 1992 doch zur Feuerwehr verschlug, war es nicht die in Sevelen, bei der sein Vater seinen Dienst tat, sondern die in Wetten.

2013, rund 20 Jahre nach seinem Eintritt in die Feuerwehr, war es dann so weit. Metzelaers wurde die wichtigste Person bei der Freiwilligen Feuerwehr in Kevelaer. Nach fünf Jahren als stellvertretender Wehrleiter wurde er selbst zum Wehrleiter. Das Amt führte er mit Verantwortung und Herzblut. Nicht umsonst wurde ihm die Ehre des Deutschen Ehrenkreuzes in Silber und Gold zuteil. Und diese Auszeichnung sollten nicht die letzten seiner Amtszeit sein. Kreisbrandmeister Reiner Gilles zeichnete ihn am Abend seiner Verabschiedung im Konzert- und Bühnenhaus mit der Silbernen Ehrennadel des Deutschen Feuerwehrverbandes aus.

„Dein Einsatz war enorm“, weiß Gilles, und er ist sich sicher, dass Metzelaers‘ Wirken in den Menschen, die er ausgebildet und geleitet hat, nachklingen wird. „Du zeigtest, dass Feuerwehr mehr ist als Wasser und Schläuche“, verabschiedet sich der Kreisbrandmeister von Metzelaers.

Sein Grußwort war nur einer der Programmpunkte bei der Verabschiedung am Dienstagabend 6. Mai 2025. Die Freiw…