ABS Safety bringt Innovation auf den Markt

Mit dem neuen „ABS Dachzugangsset“ bietet das Kevelaerer Unternehmen „ABS Safety“ ab sofort eine sichere und zugelassene Lösung für den Übergang von der fahrbaren Arbeitsbühne auf das Steildach. Damit zählt das Unternehmen nach eigenen Angaben zu den ersten Anbietern am Markt, die diesen bislang kritischen Arbeitsschritt zuverlässig absichern.

Das neue Dachzugangsset wurde speziell für den professionellen Einsatz entwickelt und ermöglicht Monteuren, Dachdeckern und Servicetechnikern einen einfachen und normkonformen Zugang zum Dach – direkt von der fahrbaren Arbeitsbühne mit Treppengang aus. Das Set kombiniert geprüfte Verbindungselemente und durchdachte Sicherheitskomponenten, die ein Höchstmaß an Schutz und Bedienkomfort bieten.

„Mit dem ABS Dachzugangsset schließen wir eine entscheidende Sicherheitslücke bei Arbeiten auf Steildächern. Wir bieten nicht nur eine praxisorientierte Lösung, sondern erweitern gleichzeitig unser Produktsortiment rund um fahrbare Arbeitsbühnen – und machen es damit noch attraktiverfür unsere Kunden“, erklärt Josef Bergrath Geschäftsführer von ABS Safety.

Das ABS Dachzugangsset kann mit den ABS fahrbaren Arbeitsbühnen Pro 650 oder Pro 1070 kombiniert werden und bietet einen stabilen, geprüften Zugang nach DIN EN 13374 Klasse C – bis 60° Dachneigung. Die Plattform trägt bis zu 200 kg/m² und erlaubt freien Zugriff auf Werkzeug und Material – direkt vor Ort.

Mit der Einführung des Dachzugangssets stärkt ABS Safety seine neue Produktsparte rund um mobile Arbeitsbühnen und setzt konsequent auf ganzheitliche Sicherheitslösungen – vom Boden bis zur Dachspitze. Zukünftig soll es daher auch eine Lösung für Flachdächer geben.

Weitere Informationen und technische Details online unter:

www.absturzsicherung.de/produkte/abs-dachzugangsset-steildach.html.

ABS Safety

Die ABS Safety GmbH ist einer der führenden Hersteller von Absturzsicherungen in Deutschland. Seit über 20 Jahren entwickelt und produziert das Unternehmen innovative Sicherheitslösungen für Arbeiten in der Höhe – von Anschlagpunkten über Seilsicherungssysteme bis hin zu modernen Geländersystemen und Schulungsangeboten. Mit eigener Entwicklungsabteilung und Fertigung am Standort Kevelaer steht ABS Safety für Qualität „Made in Germany“ und maximale Sicherheit bei der Absturzprävention.