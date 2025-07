Das Gymnasium feierte die Entlassfeier ihres Abschlussjahrgangs Abiturientia des KvGG 2025

/ von Lisa Schweren

Abiturientia des KvGG 2025 Foto: KvGG

Das Abitur nach zwölf Jahren – das sogenannte Turboabi – endet in Nordrhein-Westfalen mit dem diesjährigen Abiturjahrgang. Doch die Abiturientia 2025 musste noch den Turbogang nehmen, dazu passend das Abiturmotto der Schülerinnen und Schüler des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums: „Mabio Kart – Nach 12 Jahren düsen wir ab“. Die feierliche Entlassfeier und der Abiball fanden am Samstag, 28. Juni 2025, bei bestem Wetter statt.

Am Anfang der Feierlichkeiten stand ein ökumenischer Gottesdienst in der St.-Antonius-Kirche, geleitet von Pfarrer Sebastian Frye und Pfarrerin Karin Dembek. Im Fokus des Gottesdienstes stand vor allem Dankbarkeit. Für die Erfolge, die Unterstützung der Lehrerinnen und Lehrer und der Eltern. Die Begrüßung übernahm ein Schüler der Abschlussklasse. Er betonte, dass die Schülerinnen und Schüler auch einen Neuanfang feiern. Man ist in den vergangenen Jahren über sich hinausgewachsen und sollte sich auch selbst danken für all das, was man erreicht hat.

Passend zum Abiturmotto düsten dann auch noch einige Schüler auf Bobby-Cars durch die Kirche. Ein Symbol für die Lockerheit, die sich durch den ganzen Gottesdienst zog.

Zurück an den Anfang ihrer Schulzeit führte Religionslehrer Marcel Robens. Zunächst mit dem Lied „Keinen Tag soll es geben“. Dieses liest er den neuen Schülerinnen und Schülern jedes Jahr in ihrem Einschulungsgottesdienst vor.

Doch nicht nur das Lied sollte die Schülerinnen und…