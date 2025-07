Abgestelltes Fahrzeug beschädigt

Im Zeitraum von Donnerstag, 26. Juni 2025, 19 Uhr, und Freitag, 27. Juni 2025, 15 Uhr, kam es an der Rheinstraße in Kevelaer zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde dabei ein abgestellter Citroen Jumpy, welcher auf einen 34-jährigen Emmericher zugelassen ist, im Bereich der Fahrerseite (u.a. am Außenspiegel) beschädigt. Die Unfallverursacherin oder der Unfallverursacher hatte sich zuvor vom Unfallort entfernt, ohne den Pflichten nachzukommen.

Hinweise zur beschriebenen Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen.