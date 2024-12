Abgestellter Pkw beschädigt

Am Freitag, 29. November 2024, kam es zwischen 11:54 Uhr und 19:54 Uhr an der Händelstraße in Kevelaer zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein schwarzer Mini Cooper einer 41-jährigen Frau aus Kevelaer im Bereich des vorderen Kotflügels auf der Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Unfallbeteiligung zu machen.

Zeugen,die Aussagen zum beschriebenen Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden.