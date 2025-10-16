Abgestellter PKW beschädigt

Am Mittwoch, 15. Oktober 2025, kam es zwischen 10.15 Uhr und 1.:35 Uhr an der Marienstraße in Kevelaer zu einer Verkehrsunfallflucht. Die 53-jährige Nutzerin eines schwarzen VW UP! hatte das Fahrzeug auf dem Parkstreifen an der Marienstraße abgestellt. Nach Rückkehr zum Wagen musste die Frau aus Weeze Beschädigungen im Bereich der Heckstoßstange auf der Fahrerseite feststellen und informierte die Polizei. Die oder der Unfallverursacher hatte sich zuvor vom Unfallort entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Hinweise zur beschriebenen Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen.