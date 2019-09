Für Jennifer und Michael Nelles war es der perfekte Traumtag. „Es hat alles so wunderbar gepasst“, schwärmt das Brautpaar, „es war ein unvergesslicher Tag in einer traumhaften Umgebung“, fügen sie glücklich strahlend hinzu. In einer freien Trauung, im Beisein der Familien und enger Freunde, gaben sich Jennifer und Michael Nelles am 7. September 2019 auf der neu errichteten Trauwiese am Waldschlösschen in Wetten das Jawort.

Für das Brautpaar aus Kervenheim...