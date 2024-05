Abenteuer, Spaß und Gemeinschaft erleben

Herzlich willkommen zum Frühjahrsfest der Deutschen Pfadfinderschaft e. V., das in Zusammenarbeit mit dem Stamm Greifen Ritter Weeze und dem Sommercamp CASTRA NOVA stattfindet. Die Besucherinnen und Besucher können in eine Welt voller Abenteuer, Spaß und Gemeinschaft eintauchen, die frische Frühlingsluft genießen und an vielfältigen Aktivitäten teilnehmen, heißt es in der Ankündigung. Zudem können Interessierte Einblicke in die Gruppenarbeit der Pfadfinder in Weeze erhalten und das Sommercamp CASTRA NOVA, das in Kervenheim stattfindet, kennenlernen und Fragen stellen. Auch die verschiedenen Zelte der Pfadfinder können hier besichtigt werden.

Das Angebot beim Frühjahrsfest ist vielfältig: Von kalten und heißen Getränken über Zuckerwatte und Popcorn bis hin zu Lagerfeuer mit Gitarrenmusik, Bastelangeboten, einem Spielmobil und einer Hüpfburg ist für jeden etwas dabei, versprechen die Veranstalter.

Das Fest beginnt am Samstag, 11. Mai, um 11 Uhr in Weeze am Wellenbrecher, Vittinghoff-Schell-Park 2, direkt am Bahnhof. Weitere Infos zum Frühlingsfest, zur Jugendgruppe und zum Sommercamp auf www.pfadfinderschaft.de oder per E-Mail an info@pfadfinderschaft.de.