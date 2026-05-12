Abenteuer mit Geheimmotto: Freizeitfahrt der Anthonies steht allen Schulkindern offen

Anmeldung noch bis 14. Mai möglich

Piraten, Detektive, Afrika, Olympia — die Freizeitfahrten des Kinderchores der Anthonies aus der Kevelaerer Pfarrgemeinde St. Antonius haben eine lange Tradition kreativer Mottos. Was das Thema der diesjährigen Fahrt sein wird, bleibt vorerst streng geheim. Nur so viel steht fest: Es wird wieder originell. Und es dürfen alle mitmachen.

Die Anthonies sind der Kinder- und Jugendchor der Pfarrgemeinde St. Antonius, unter der musikalischen Leitung von Kirchenmusiker Christian Franken. Die Chorfreizeit steht in diesem Jahr jedoch ausdrücklich nicht nur den aktiven Chormitgliedern offen: Alle Schulkinder vom ersten bis zum achten Schuljahr sind willkommen — ob sie singen oder nicht.

Vier Tage voller Programm

Die Freizeit dauert vom 22. bis 25. Mai. Das Programm verspricht reichlich Abwechslung: Nachtwanderung, Schwimmen, Verkleiden, Musik und Spiele stehen auf dem Plan. Ein Motto, das alle vier Tage wie ein roter Faden zusammenhält, sorgt dabei für den besonderen Zusammenhalt und die Atmosphäre, die vergangene Fahrten so beliebt gemacht haben.

Anmeldung freitags in der Antoniuskapelle

Wer Interesse hat, kann sich noch bis zum 14. Mai anmelden. Informationen und Anmeldeformulare gibt es freitags zwischen 15.45 und 16.45 Uhr in der Antoniuskapelle. Dort erfahren Kinder und Eltern auch alles über die Kosten und den organisatorischen Ablauf. Alternativ ist eine Kontaktaufnahme direkt bei den Verantwortlichen möglich: Kirchenmusiker Christian Franken ist unter Tel. 02832 799013 erreichbar, Erzieherin Leonie Cox unter Tel. 01578 5890609. Fragen per E-Mail beantwortet das Kirchenmusikbüro unter kirchenmusikbuero@t-online.de.

Die Anthonies im Netz

Wer sich vorab einen Eindruck von den Anthonies verschaffen möchte, kann auf YouTube fündig werden: Christian Franken leitet den Kinderchor musikalisch und hat das Adventslied „Öffnet die Tore” komponiert. Eine Videoaufnahme der Kinder aus der Antoniuskapelle findet sich auf YouTube über die Suche nach „Christian Franken Komponist Adventslied”.

Kontakt: Christian Franken, Tel. 02832 799013, Leonie Cox, Tel. 01578 5890609, E-Mail: kirchenmusikbuero@t-online.de